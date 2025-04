Attaque au couteau à Nantes : «On a un problème, dans cette société, avec nos enfants», estime Jean-Christophe Couvy

Dans "On marche sur la tête", le responsable du syndicat Police Unité Jean-Christophe Couvy s'est dit inquiet de la montée des violences chez les mineurs, se questionnant sur les responsabilités partagées de leurs parents, mais aussi de la justice.

Suite à l'agression ayant eu lieu ce jeudi à Nantes, le responsable du syndicat Police Unité Jean-Christophe Couvy est revenu dans On marche sur la tête sur la violence grandissante chez les jeunes, notamment dans le cadre écolier, qui laisse établissements et professeurs démunis.

"On voit qu'il y a cette désinhibition de la violence des mineurs", pointe-t-il ainsi, alertant sur la proportion des moins de 18 ans impliqués dans les faits de société. Ces derniers ne représenteraient que "6% de la population" mais "37% des violences à l'arme blanche" et "35% de la délinquance de voie publique". Et d'en tirer la conclusion suivante : "On a un problème, dans cette société, avec nos enfants".

Des mineurs délinquants deviendront des majeurs délinquants

Jean-Christophe Couvy se questionne également sur la responsabilité des parents, regrettant que certains "n'arrivent plus à donner de limites aux enfants", tout en n'oubliant pas d'évoquer "un problème avec la justice, qui n'arrive pas à endiguer cette violence".

"Il faut aussi écouter les pédopsychiatres qui nous disent [...] que si d'entrée, on ne les maîtrise pas, ces jeunes, si d'entrée ils ne se confrontent pas au mur des réalités en les punissant, à un moment donné, des mineurs délinquants deviendront des majeurs délinquants", conclut le responsable.