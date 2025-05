Radiations d'entreprises : une explosion de +118% en un an, comment expliquer cette année noire ?

168.000 sociétés ont été radiées du registre du commerce et des sociétés en 2024, ce qui représente une augmentation de 118% en un an en moyenne au niveau national. Covid, hausse du prix de l'énergie, dissolution... Les entreprises payent encore le prix d'une succession de crises.



Selon le baromètre des entreprises du groupe Xerfi, qui s'est appuyé sur les données des tribunaux de commerce, 168.000 sociétés ont été radiées en 2024 du registre du commerce et des sociétés après des tentatives de redressement ou de sauvegarde infructueuses. Cela représente une augmentation de 118% en un an en moyenne au niveau national.

Les difficultés du transport et de la logistique

Le transport et la logistique sont les secteurs les plus sinistrés avec 633% de radiation en plus sur un an. Dans le bâtiment, l'activité recule depuis deux ans.

"Des entreprises ont été usées entre la période Covid, et la période haute de l'énergie. Après, certaines ont eu une gestion un peu moins stricte. Ils n'ont pas regardé les marges, pas répercutés leur prix à la vente. Cela ne passe pas le cap de la bonne gestion", explique Jean-Christophe Répond, président de la Confédération de l'Artisanat et des entreprises du bâtiment.

Pas d'accès au financement bancaire

Pour Denis Lobosset, président du cabinet Arc, beaucoup d'entreprises ont survécu au Covid grâce aux aides de l'État, mais pas à la succession de crises qui a suivi.

"L'augmentation du coût des matières premières, de l'énergie, une dissolution qui a quand même cassé la confiance et ralenti la consommation... On est face à des entreprises qui n'ont plus suffisamment de trésorerie parce qu'elles doivent rembourser leur PGE, le prêt garanti par l'État. Elles n'ont pas accès au financement bancaire puisqu'elles n'ont pas terminé de rembourser leur PGE", détaille-t-il au micro d'Europe 1. 2025 a mal commencé : au premier trimestre, près de 17.000 entreprises ont été placées en procédure judiciaire.