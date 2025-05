SONDAGE - 92 % des Français veulent que l’État réduise ses dépenses pour lutter contre le déficit budgétaire

À l’approche de la présentation du plan de redressement budgétaire, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et "Le Journal du Dimanche" révèle que 92% des Français souhaitent que l’État réduise ses dépenses pour combler le déficit, un avis partagé dans toutes les catégories de la population.





À l’approche de la présentation, début juillet, par le Premier ministre François Bayrou d’un "plan pluriannuel" visant à redresser les finances publiques et censé solliciter l’effort de l’ensemble des Français, un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche indique que 92% des sondés jugent prioritaire de réduire les dépenses de l’État pour combattre le déficit.

De légers écarts selon l'âge

Les femmes (91%) et les hommes (93%) interrogés partagent largement cette opinion. Quelques écarts apparaissent toutefois selon l’âge : 97% des 65 ans et plus estiment que l’État devrait réduire ses dépenses, contre 79% chez les 18-24 ans.

Les catégories socioprofessionnelles affichent un niveau d’adhésion similaire, avec 92% de soutien aussi bien chez les CSP+ que les CSP- et les inactifs.

Peu de nuances sont à constater selon les affinités politiques. Quelle que soit leur sensibilité partisane, les sondés se rejoignent largement sur la nécessité pour l’État de réduire ses dépenses.

Du Rassemblement national (90%) aux Républicains (97%), en passant par Renaissance (95%), le Parti socialiste (92%) et LFI (83%), les sympathisants de tous bords approuvent majoritairement le fait que l’État doit réduire ses dépenses.