Dry January, quels effets immédiats sur la santé ?

Selon un sondage OpinionWay, 30% des Français ont décidé de ne pas boire d'alcool en ce début d'année. Une abstinence aux avantages multiples : meilleur sommeil, peau éclatante, regain d'énergie pour l'activité physique et économies conséquentes. Autant de bonnes raisons de relever le défi du Dry January.

Vous faites peut-être partie des 30% de Français, selon un sondage OpinionWay, qui ne boiront pas une goutte d'alcool jusqu'à la fin du mois. Outre les avantages à long terme sur les réductions de risques de développer un cancer du foie ou du sein, des effets quasi immédiats apparaissent dès le début de l'abstinence.

Un meilleur sommeil

À commencer par un meilleur sommeil. C'est le premier bénéfice d'une journée sans alcool explique Hervé Martini, addictologue et président de Addiction France. "L'alcool, en fin de compte, est un perturbateur des fonctions du sommeil. Donc, quand vous allez consommer de l'alcool, deux ou trois verres, par exemple, au cours d'une soirée, le sommeil va être désorganisé et le lendemain, vous allez être un tout petit peu moins concentré, un peu moins vif", analyse-t-il.

Qui dit nuit de qualité, dit moins de fatigue. Vous serez donc plus à même de vouloir bouger, de reprendre ou commencer une activité physique en ce début d'année. Mieux dormir c'est aussi un joli teint et une peau fraîche et rebondie puisqu'on le rappelle, l'alcool vous déshydrate.

Des bénéfices sur le porte-monnaie

Par ailleurs, ne pas boire tout le mois a d'autres avantages. "C'est aussi des économies d'argent puisque le budget alcool, on peut le mettre ailleurs, notamment pour d'autres choses, comme des loisirs par exemple", poursuit Hervé Martini.

Si vous buvez habituellement entre quatre et cinq verres d'alcool par semaine, vous pourriez économiser environ 140 euros ce mois-ci. De quoi s'offrir un bon restaurant ou un billet de train pour un week-end au grand air.