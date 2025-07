Le taux du Livret A passera à 1,7% : le placement préféré des Français vaut-il encore le coup ?

À partir du 1er août, le taux du Livret A passera de 2,4% à 1,7%. Après une première baisse de 3% à 2,4% en début d'année, la mesure servirait à contenir l'inflation du premier semestre 2025. De quoi interroger l'intérêt de continuer à utiliser ce placement.

Une baisse inédite depuis 2009 : François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a proposé ce 16 juillet d'abaisser le taux du Livret A pour la seconde fois de l'année, pour le faire passer de 2,4% à 1,7%. Ce placement préféré des Français est-il encore intéressant ?

L'assurance vie désormais privilégiée

À compter du 1er août, le taux du Livret A restera assez largement au-dessus de l'inflation et c'est une bonne chose. Pour autant, il faudra plus que jamais le considérer comme une enveloppe de précaution, précise Valentine Demaison, directrice générale de la start-up d'investissement, Mon Petit Placement, qui conseille de placer l'équivalent de quatre à six mois de salaire sur son Livret A. "C'est vraiment la poche dans laquelle je vais aller chercher si jamais j'ai des dépenses plus fortes que ce que je pensais", indique-t-elle.

Autre option : l'investissement en bourse

Et les Français ne s'y trompent pas, ils ont déjà anticipé la baisse de taux du Livret A : la collecte a déjà été divisée par trois sur un an au profit de l'assurance-vie. "L'assurance-vie est souvent perçue comme un produit pépère et pourtant c'est une boîte à outils quand même assez complète puisque au sein d'un contrat d'assurance-vie, vous allez pouvoir répartir l'épargne que vous souhaitez investir entre le fonds euro et des supports un peu plus dynamiques. Et surtout, vous allez faire votre petite tambouille au sein de la même enveloppe", explique-t-elle.

Autre option, l'investissement en bourse avec un engouement très marqué depuis la crise sanitaire notamment chez les moins de 35 ans.