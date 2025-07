La Banque de France propose d'abaisser le taux du Livret A à 1,7%

La Banque de France propose ce 16 juillet d'abaisser le taux du livret A de 2,4% à 1,7% à partir du 1er août. Cela représenterait une seconde diminution du taux cette année, après une première baisse de 3% à 2,4%. Le ministre de l'Économie Eric Lombard doit encore rendre son avis.

Une baisse inédite depuis 2009 : François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a proposé ce 16 juillet d'abaisser le taux du livret A pour la seconde fois de l'année, pour le faire passer de 2,4% à 1,7%. Après une première baisse de 3% à 2,4%, la mesure servirait à contenir l'inflation du premier semestre 2025.

"Continuer à protéger le pouvoir d'achat des détenteurs du livret A"

Avec plus de 600 milliards d'euros d'épargne, l'Hexagone se classe ainsi parmi les plus gros épargnants des pays avancés. Les livrets A et les LDDS (Livret de développement durable et solidaire) permettent en effet aux Français de conserver une épargne garantie, disponible et défiscalisée.

Recalculé tous les six mois entre janvier et juillet, le taux du livre A est indexé sur le taux moyen d'inflation, en baisse depuis le début de l'année, motivant la proposition de François Villeroy de Galhau. "La fixation du taux du Livret A à 1,7% continuera à protéger le pouvoir d'achat de ses détenteurs", a souligné la Banque de France dans un communiqué.

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, passerait quant à lui de 3,5% à 2,7%, a par ailleurs recommandé mercredi le gouverneur.

La proposition de la Banque de France doit désormais être avalisée par le ministre de l'Economie Eric Lombard.