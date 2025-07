Livret A : faut-il lui préférer le Plan épargne en action ou d'autres placements en bourse ?

Le gouvernement l'a officialisé cette semaine, le taux de livret a passera à partir du 1er août à 1.7%. Il était à 3% il y a 6 mois seulement. Un manque à gagner pour les Français qui pourrait grimper à 160 euros sur un an. Peut-être de quoi convaincre certains de se tourner vers la bourse. Tour d'horizon des options de placement.

1.500.000 nouveaux investisseurs

À partir du moment où trois à quatre mois de revenus ont été mis de côté, il vaut mieux s'orienter vers d'autres placements. Et les Français achètent de plus en plus d'actions, rappelle Matthias Baccino, le directeur des marchés européens de la banque en ligne Trade Republic.

"Depuis la crise du Covid-19, il y a 1.500.000 nouveaux investisseurs en France et vous en avez au moins 500.000 de moins de 35 ans. D'ailleurs, l'âge moyen des investisseurs en France a rajeuni de 10 ans à peu près ces 10 dernières années. Donc c'est avant tout un phénomène générationnel", détaille-t-il.

Des gains exonérés d'impôts après cinq ans

Le PEA, plan d'épargne en action, est une bonne option car après cinq ans de détention, les gains sont exonérés d'impôts, reste quelques conseils de base à respecter.

"Quand on achète tous les mois et qu'on automatise, on arrête d'essayer d'acheter au bon moment. En achetant tous les mois ou toutes les semaines peu importe, ou tous les trimestres, on lisse son prix d'entrée. Et ça, c'est ce qui permet d'avoir comme rendement pour soi le rendement moyen", explique Matthias Baccino. Et la moyenne mondiale de la bourse ces 20 dernières années est de 10%, soit près de six fois mieux que le prochain taux du livret A.