Boudé par les épargnants après la baisse de son taux de rémunération, le Livret A signe son pire mois d'avril depuis 2009

Toujours pénalisé par la baisse de son taux de rémunération au mois de février qui est passé de 3% à 2,4%, le Livret A a été boudé par les épargnants. Les Français ont préféré piocher dedans plutôt que de le garnir. Ce qui fait qu'il a signé son pire mois d'avril depuis 2009, selon la Caisse des dépôts.

Le Livret A, toujours pénalisé par la baisse de son taux de rémunération en février, a été boudé par les épargnants le mois dernier et a signé son pire mois d'avril depuis 2009, selon les données publiées jeudi par la Caisse des dépôts (CDC). Les Français ont préféré piocher dans leur Livret A plutôt que de le garnir et le montant total des retraits sur le produit d'épargne le plus répandu a dépassé celui des dépôts de 200 millions d'euros en avril.

Cette "décollecte nette" est inédite par son montant depuis 2009 - année de la généralisation de la distribution du Livret A à toutes les banques - et seul le mois d'avril 2015 avait déjà vu le Livret A finir dans le rouge, à -100 millions d'euros. À l'inverse, les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) se sont un peu garnis le mois dernier, avec une collecte nette de 310 millions d'euros.

Le taux de rémunération est passé de 3% à 2,4%

Les Livrets A et les LDDS, deux produits cousins dont seul le plafond diffère, permettent de garder une épargne disponible, mais ils pâtissent de la baisse de leur taux de rémunération de 3% à 2,4%, annoncée mi-janvier et entrée en vigueur le 1er février. Ils souffrent notamment de la concurrence de l'assurance-vie, qui avait engrangé des cotisations record en mars.

Illustration de la désaffection des Français pour ces deux produits d'épargne : sur les quatre premiers mois de l'année, le cumul des montants collectés par les banques pour ces deux livrets s'élève à 3,6 milliards d'euros, contre 11,3 milliards d'euros sur la période janvier-avril 2024.

En dépit de ce ralentissement de la collecte, les encours pour ces deux livrets évoluent toujours autour de leurs plus hauts historiques : 444 milliards d'euros pour le Livret A, 162,7 milliards d'euros pour le LDDS, soit 606,7 milliards d'euros au total, un record. Par ailleurs, le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, a, lui aussi, connu son pire mois d'avril depuis 2009, avec une forte décollecte, de 1,96 milliard d'euros.

Le mois d'avril est souvent peu porteur pour ce livret, sous l'effet des clôtures annuelles de comptes par les banques pour les détenteurs ne remplissant plus les conditions de ressources, mais l'ampleur de la décollecte suggère que là aussi, les retraits ont été supérieurs aux versements. À titre de comparaison, en avril 2024, la décollecte avait été de seulement 270 millions d'euros. L'encours total du LEP s'est établi à 80,8 milliards d'euros le mois dernier.