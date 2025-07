Livret A, actions, assurance vie... Où les Français placent-ils leurs économies ?

Les Français sont plus fourmis que cigales : le taux d'épargne des Français, mesuré par l'Insee à 18,8% au premier trimestre, est à son pic en 45 ans, hors crise sanitaire.

Au lendemain de l'annonce de la baisse du taux du Livret A, à 1,7% à partir du 1er août, la Banque de France publie son rapport annuel sur l'épargne des Français. Livret A, Livret de développement durable et solidaire, Livret d’épargne populaire... Où les Français placent-ils leurs économies ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un taux d'épargne de 18,8% au premier trimestre

Dans cette période d'incertitude, les Français la jouent plus que jamais fourmis. Avec un taux d'épargne de 18,8% au premier trimestre, ils explorent toute la diversité des placements, au point que l'épargne tricolore atteint près de 6.400 milliards d'euros, plus de deux fois le produit intérieur brut (PIB).

L'assurance vie qui allie sécurité des fonds euro et rendement des unités de compte se taille la part du lion et revient en force depuis que le taux du Livret A baisse : 37 milliards d'euros de collecte net l'an dernier et un encours qui dépasse 2.000 milliards d´euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Livret A reste numéro 1

Les livrets attirent tout de même 15% des placements financiers avec un encours de près de 1.000 milliards d'euros. Le Livret A reste numéro 1 comme le souligne François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. "Le livret A reste le socle de l'épargne des Français. Il y a 58 millions de Livrets A en France. À 1,7% aujourd'hui, le Livret A reste un produit très intéressant. On peut retirer ses économies à tout moment. Il est totalement défiscalisé", indique-t-il.

À noter aussi le boom du Livret d'épargne populaire. Un million d'ouvertures en 2024 et près de 12 millions de détenteurs à ce jour. Enfin, les placements plus risqués profitent aussi de l'engouement. En cinq ans, le nombre d'investisseurs dans les ETF, des cocktails d'actions en bourse, a été multiplié par quatre.