EXCLU EUROPE 1 - Les chiffres surprenants de l'emploi des jeunes en France

Selon une étude du cabinet iCIMS, dévoilée en exclusivité sur Europe 1, deux chômeurs sur trois en France sont âgés de moins de 25 ans. Un chiffre qui traduit les difficultés rencontrées par les jeunes pour s'insérer sur le marché de l'emploi dans l'Hexagone.

Se faire une place sur le marché du travail lorsqu'on est jeune n'est pas chose aisée. C'est en tout cas ce qui ressort de l'étude du cabinet iCIMS qu'Europe 1 dévoile en exclusivité ce lundi matin. Deux chômeurs sur trois ont, en effet, moins de 25 ans et c'est en France que l'on compte le plus grand nombre de jeunes demandeurs d'emploi.

"La notion de transparence est importante"

66% d'entre eux ont entre 18 et 24 ans en France, contre 60% en Allemagne, 56% en Italie ou encore 50% au Royaume-Uni. L'étude d'iCIMS nous apprend aussi que les Français sont les candidats les plus actifs en Europe, à l'image de Riccardo, 24 ans, diplômé en communication. "Quand je dis que j'ai postulé 1.000 fois, je ne rigole pas. J'ai postulé tellement de fois que j'ai fini par trouver un travail mais absolument pas dans la communication. Au bout d'un moment, les factures s'empilent... Donc, je suis vendeur dans une enseigne, mais ça ne me rend pas heureux. Ça ne me procure pas de joie", confie-t-il à Europe 1.

Face à cette génération Z, les méthodes de recruteurs évoluent. "Ce qui va être important, lorsqu'on rédige une offre d'emploi, c'est de dire concrètement ce que le candidat va faire. Et toute la fioriture autour d'une offre d'emploi, comme ça pouvait exister par le passé n'est pas nécessaire. La notion de transparence et de véracité est importante", explique Laetitia Casareto, responsable du recrutement dans le groupe d'ingénierie Expleo. Une transparence qui vaut, en particulier, pour la question du salaire.