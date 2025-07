Arrêt maladie : l'absentéisme au travail bat des records

Le cabinet de conseil Mercer a publié ce mardi matin un baromètre sur le taux d'absentéisme au travail en 2024. Et ce dernier a atteint l'année dernière un niveau inédit en étant à près de 6%. Dans le détail, ce sont les arrêts de plus longue durée qui ont augmenté de façon significative.

Des chiffres qui interrogent. Selon le baromètre du cabinet de conseil Mercer, publié ce mardi matin, le taux d'absentéisme a atteint l'année dernière un niveau inédit, à près de 6% en 2024 contre 5,3% en 2023. L'absentéisme au travail dans le secteur privé bat donc des records.

En 2024, près d'un salarié sur trois a été arrêté au moins une fois pour une durée moyenne de 19 jours, soit une journée de plus qu'en 2023. Le taux d'absentéisme, lui, a atteint 5,8%. Autrement dit, sur 100 jours travaillés, un salarié a été absent près de six jours en moyenne.

Les arrêts de plus longue durée en hausse

Et ce sont surtout les arrêts longs qui ont progressé, observe Camille Mosse, directrice métier, santé et prévoyance chez Mercer France. "Il y a les arrêts très courts, les moins de cinq jours, ce sont des arrêts sur moins d'une semaine. Et effectivement, les arrêts de plus de 15 jours augmentent de façon très forte, de 6%. Donc ce sont les arrêts de plus longue durée qui augmentent de façon la plus significative", constate-t-elle.

Dans le détail, ce baromètre Mercer montre que les femmes sont plus fréquemment et plus longtemps absentes que les hommes, et ce quelle que soit la cause cause. En revanche, si la durée des arrêts augmente avec l'âge, les absences sont plus fréquentes chez les plus jeunes. Et puis, si le phénomène de l'absentéisme touche tous les secteurs d'activité, il y en a certains qui sont plus concernés que d'autres, comme les services à la personne et les centres d'appels.