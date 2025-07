En difficulté sur le marché américain, Stellantis annonce une perte très importante au premier semestre

Face à des ventes qui continuent de baisser et des coûts de production qui augmentent, sans oublier l'impact des droits de douanes américains, qui n'arrangent rien, Stellantis a annoncé une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre.

Stellantis s'enfonce un peu plus dans la crise. Le géant automobile européen, qui vient d'officialiser la prise de fonction de son nouveau directeur général, annonce une perte nette de plus de 2 milliards d'euros au premier semestre.

Les Etats-Unis, marché stratégique pour Stellantis

Une chute d'autant plus vertigineuse que sur les six premiers mois l'année dernière, Stellantis avait dégagé 5,6 milliards d'euros de bénéfices. Mais le géant automobile aux 15 marques continue de souffrir sur le marché américain. Au deuxième trimestre 2025, ses ventes outre-Atlantique ont chuté de 25%. Or il s'agit là d'un marché stratégique.

"C'est vrai que le marché nord-américain est très important pour Stellantis, d'abord parce que Stellantis possède des marques américaines très fortes, on pourrait citer l'exemple de Jeep, mais ce n'est pas la seule. Et puis surtout, le marché nord-américain, sa spécificité, c'est que la structure des ventes n'est pas du tout la même", rappelle Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem de l'Automobile.

"On vend plus de gros véhicules, des gros pick-up, et ces véhicules-là coûtent plus cher et génèrent plus de marge pour les constructeurs automobiles. Donc c'était un marché qui était beaucoup plus rémunérateur pour Stellantis", précise ce dernier.

Ajoutez à cela les droits de douane de 25% imposés par Washington sur les automobiles. Stellantis chiffre d'ailleurs l'impact de cette mesure à 300 millions d'euros pour le seul premier semestre.