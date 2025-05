Stellantis à Poissy : pas de futur stade du PSG «sans projet industriel fort», selon Valérie Pécresse

"Ça ne peut pas être Stellantis ou le PSG, ça doit être Stellantis et le PSG", assure Valérie Pécresse. La présidente LR de la région Ile-de-France estime que le site de Stellantis à Poissy, l'un des candidats sérieux pour accueillir le futur stade du PSG, ne pourra acueillir le club de la capitale "sans projet industriel fort".

Le site du géant automobile Stellantis à Poissy (Yvelines), en lice pour le futur stade du PSG, ne pourra accueillir le club de foot parisien "sans projet industriel fort", a affirmé jeudi la présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. "Ça ne peut pas être Stellantis ou le PSG, ça doit être Stellantis ET le PSG. Il ne peut pas y avoir de projet du stade du PSG à Poissy sans un projet industriel fort" du constructeur automobile, a estimé Valérie Pécresse sur Franceinfo.

"Nous avons besoin que le PSG ait un stade"

Dix sites franciliens ont manifesté leur intérêt pour accueillir le futur stade du Paris Saint-Germain, qui envisage de quitter son stade historique du Parc des Princes, car la mairie de Paris refuse de lui vendre.

Parmi ces sites figure celui de Poissy, sur un terrain qui appartient au groupe Stellantis et comprend la dernière usine de montage automobile d'Ile-de-France qui produit l'Opel Mokka et la DS3. La CGT du géant automobile a exprimé mardi son inquiétude pour la pérennité de ce site employant 2.500 personnes en CDI, où la direction prévoit une production de véhicules jusqu'à fin 2027 seulement.

"On ne produira sans doute plus de voitures à Poissy, comme on ne produit plus de voitures à Flins. Mais Stellantis est en train de travailler, et je l'exige, sur un projet industriel qui créera de l'emploi durable", a poursuivi la présidente de région.

Le projet du finaliste de la Ligue des champions à Poissy a selon elle "beaucoup de sens", "compte tenu de la vague très forte de désindustrialisation" qu'a connue la vallée de la Seine ces dernières années, et du fait que la région "va investir" dans le prolongement du RER E vers l'Ouest dans le cadre du projet Eole.

"Nous avons besoin que le PSG ait un stade. Et si on pouvait revitaliser le territoire de la vallée de la Seine avec un projet comme celui du stade du PSG, ce serait un formidable espoir pour ce territoire. Et bien évidemment, la région le soutiendrait", a ajouté Valérie Pécresse.