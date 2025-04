L'industrie automobile «en danger» en Europe et aux États-Unis, selon le président de Stellantis

Selon le président de Stellantis, John Elkann, l'industrie automobile est en danger aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ce dernier remet en cause à la fois les augmentations de droits de douane et une trajectoire "irréaliste" de réduction des émissions.

L'industrie automobile est "en danger" aux États-Unis et en Europe, a alerté mardi le président de Stellantis, John Elkann, mettant en cause à la fois les augmentations de droits de douane et une trajectoire "irréaliste" de réduction des émissions. "Avec de douloureux droits de douane et des réglementations excessivement rigides, les industries automobiles américaine et européenne sont en danger, alors que la Chine est sur une autre trajectoire", a prévenu John Elkann en ouverture de l'assemblée générale du constructeur, qui regroupe quinze marques dont Peugeot, Fiat, Opel et Chrysler.

Un échec américano-européen "serait une tragédie"

Aux États-Unis, l'industrie automobile est "gravement affectée par les surtaxes douanières" imposées sur les véhicules importés, mais aussi par des "couches supplémentaires de taxes, notamment sur l'aluminium, l'acier et les pièces automobiles", a détaillé M. Elkann, qui dirige le groupe depuis l'éviction de son directeur général Carlos Tavares en décembre 2024.

Fixées à 25%, ces taxes pénalisent depuis deux semaines les importations de voitures et de pièces détachées automobiles aux États-Unis, notamment celles de Stellantis depuis le Mexique et le Canada.

En Europe, "les réglementations sur les émissions de CO2 ont imposé une trajectoire irréaliste vers l'électrification, déconnectée des réalités du marché. Les gouvernements en Europe - de manière parfois abrupte - ont retiré les incitations à l'achat, et l'infrastructure de recharge reste inadéquate. En conséquence, les consommateurs peinent à passer aux véhicules électriques", a ajouté le président de Stellantis.

Les constructeurs européens et américains sont également confrontés à la concurrence croissante de la Chine, qui pourrait vendre plus de voitures cette année que les États-Unis et l'Europe réunis. Un échec américano-européen "serait une tragédie, car la fabrication de voitures est une source d'emplois, d'innovation et de communautés solides. Mais il n'est pas trop tard si les États-Unis et l'Europe prennent les mesures urgentes et nécessaires pour promouvoir une transition harmonieuse", a souligné John Elkann.

Héritier de la famille fondatrice de Fiat, John Elkann s'est également dit "encouragé" par les propos de Donald Trump qui a semblé lundi ouvert à un compromis sur les surtaxes douanières.