Aube : une personne prise en otage dans une agence bancaire

Un homme armé d'une dague a pris en otage au moins une personne dans une agence bancaire de Romilly-sur-Seine, mardi soir. Le GIGN et une cinquantaine de gendarmes sont déployés sur place depuis 18h, tandis que la zone a été bouclée. L'individu, de 24 ans, souffre de troubles psychiatriques et fait l’objet d’un mandat d’amener.

Un homme en possession d'une arme blanche a pris en otage au moins une personne dans une agence bancaire de Romilly-sur-Seine (Aube) où le GIGN et une cinquantaine de gendarmes se trouvaient déployés mardi soir, a indiqué le Sirpa. "L'intervention est en cours" depuis 18h environ et la zone alentours a été bouclée, a indiqué à l'AFP un officier du Sirpa, Service d'informations et de relations publiques des armées, confirmant des informations des médias locaux.

A 20h30, les forces de l'ordre étaient en "négociation" avec le forcené, avec l'appui du GIGN (Groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale) arrivé sur place, selon le Sirpa. Le preneur d'otage se trouve avec au moins une personne à l'intérieur a précisé le Sirpa. D'après nos informations, le mis en cause fait l’objet d’un mandat d'amener et souffre de troubles psychiatriques. Agé de 24 ans, il était incarcéré à Toul jusqu'en août 2024 (depuis 2019). Il allait régulièrement à l'Unité hospitalière spécialement aménagée de Nancy pour des problèmes psychiatriques. Il a de nouveau été condamné à 10 mois de prison pour des faits commis en détention, d'où le mandat d'amener.

Une cinquantaine de gendarmes au total, sont sur place

Il serait en possession d'une "arme blanche", mais il n'y a pas "pour l'instant, de notion d'arme à feu" ni de de blessé, ajoute le Sirpa. Parallèlement à cette prise d'otage, un homme au volant d'un véhicule a tenté de forcer un barrage des forces de l'ordre déployées dans le centre de Romilly. Ces dernières ont fait usage de leur arme et "l'individu a été blessé légèrement", détaille le Sirpa, soulignant que les deux incidents sont "totalement dissociés". Selon nos informations, 5 tirs administratifs ont été effectués.

Le conducteur du véhicule n'a "pas du tout de lien avec les faits de la prise d'otage", explique le Sirpa. Les motivations, l'âge et le profil du preneur d'otage n'étaient pas connus à ce stade. GIGN et enquêteurs, une cinquantaine de gendarmes au total, sont sur place et le périmètre autour de l'agence bancaire a été sécurisé, selon le Sirpa. La préfecture de l'Aube a confirmé dans un communiqué qu'une prise d'otage est en cours dans une agence bancaire rue de la Boule d’Or à Romilly-sur-Seine et demande d'éviter la zone.