Un accord sur les otages à Gaza évoqué «dans les semaines à venir» par l'envoyé spécial américain

Un accord sur la libération des otages israéliens "dans les semaines à venir" a été évoqué ce dimanche par Adam Boehler, l'envoyé spécial américain pour les otages retenus à Gaza. Cinquante-huit otages sont toujours retenus par le Hamas, dont trente-quatre ont été déclarés morts par l'armée israélienne.

L'envoyé spécial américain pour les otages retenus à Gaza a évoqué dimanche un accord sur leur libération "dans les semaines à venir" et a qualifié de "très utiles" ses récentes discussions directes sans précédent avec le mouvement islamiste palestinien Hamas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"En définitive, je pense que la rencontre a été très utile. Je pense que quelque chose pourrait se concrétiser dans les semaines à venir (...) Un accord sur la libération de tous les otages, pas seulement des Américains", a déclaré l'envoyé spécial américain Adam Boehler dans une interview diffusée sur CNN.

58 otages encore retenus à Gaza, dont 34 déclarés morts par l'armée israélienne

Le négociateur américain a cependant décrit comme "un peu étrange, quand on sait ce qu'ils sont vraiment", ce face-à-face avec des leaders du Hamas, considéré par Washington comme une organisation "terroriste" depuis 1997.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je comprends la consternation et l'inquiétude" d'Israël face à ces contacts directs, qui ont été confirmés quelques jours plus tôt, a-t-il ajouté, sans toutefois exclure de futures rencontres. "Nous sommes les Etats-Unis. Nous ne sommes pas un agent d'Israël", a-t-il souligné.

Sur les 251 personnes enlevées en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, 58 sont encore retenues à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée israélienne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une offensive dévastatrice à Gaza après l'attaque d'une violence et d'une ampleur sans précédent menée le 7 octobre 2023 par des commandos du Hamas infiltrés de Gaza dans le sud d'Israël voisin.

Israël et le Hamas en désaccord sur la suite de la trêve

L'offensive israélienne a fait au moins 48.458 morts, en majorité des civils, d'après les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Elle a aussi provoqué un désastre humanitaire dans le territoire palestinien.

La suite après cette publicité

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.218 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles et incluant les otages morts ou tués en captivité après leur enlèvement ce jour-là.

À lire aussi Berlin, Paris, Londres et Rome saluent le plan arabe pour la reconstruction de Gaza

Après plus de seize mois de guerre, un accord de trêve, conclu via les médiateurs qataris, égyptiens et américains, est entré en vigueur le 19 janvier. Mais le maintien du cessez-le-feu semble incertain, Israël et le Hamas étant en désaccord sur la suite du processus après l'expiration, au 1er mars, de sa première phase.

Quelques heures après la révélation de discussions directes entre Etats-Unis et Hamas, Donald Trump avait lancé un "dernier avertissement" à l'attention de la population de Gaza : "Vous êtes MORTS" si les otages ne sont pas libérés.