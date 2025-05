Attaques de prisons : 19 suspects incarcérés, deux mineurs en centre éducatif fermé

Vendredi, 21 suspects ont été présentés à des juges à Paris en vue de leur mise en examen pour des attaques contre des prisons et agents pénitentiaires. 19 sont incarcérés et deux mineurs sont placés en centre éducatif fermé.

Vingt et un suspects âgés de 15 à 37 ans ont été mis en examen vendredi dans l'enquête sur les attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires, les adultes incarcérés et les deux mineurs placés en centre éducatif fermé, a annoncé samedi la procureure de Paris Laure Beccuau.

Ces suspects, parmi lesquels figurent deux femmes, sont soupçonnés d'avoir été les "instigateurs, les relais, les recruteurs et les exécutants" ayant pris pour cibles les agents pénitentiaires avec "une violence extrême, décomplexée, préméditée, les atteignant, tant dans leur exercice professionnel, qu'au coeur de leur vie privée", a ajouté la procureure lors d'une conférence de presse au tribunal.

