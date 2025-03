Les 200 plus gros narcotrafiquants seront incarcérés à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe, annonce Gérald Darmanin

Les 200 plus gros narcotrafiquants seront incarcérés à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé, ce jeudi 6 mars, les deux prisons qu'il a choisies pour accueillir les 200 plus gros bonnets du narcotrafic. Quatre sites étaient envisagés et après plusieurs semaines de réflexion, le garde des Sceaux a décidé qu'ils seront incarcérés à Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe.