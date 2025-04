Prisons attaquées : «C'est le signe (...) que nous avons touché juste» face aux narcotrafiquants, juge Sylvain Maillard

Le député Ensemble pour la République de Paris Sylvain Maillard était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews. Au micro de Yoann Usaï, il est revenu sur les différentes attaques que des centres pénitenciers ont subies ces derniers jours. Une preuve pour lui que l'action du gouvernement inquiète les trafiquants de drogue.



Voitures incendiées, tags, tirs... Depuis le début de la semaine, plusieurs établissements pénitenciers ont été la cible de dégradations. Des actes qui choquent la classe politique et qui inquiètent le personnel des prisons françaises, de plus en plus souvent menacé.

"Les patrons des narcotrafics ont peur"

Invité ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le député Ensemble pour la République de Paris Sylvain Maillard y voit, à travers ses actions, l'inquiétude des narcotrafiquants face à l'action de l'État. "C'est très clairement un signe. Nous sommes en guerre contre le narcotrafic, mais nous appuyons suffisamment fort pour qu'ils aient peur", juge-t-il.

"Les trafiquants cherchent à intimider la pénitentiaire, donc nous avons touché juste. Et je félicite Gérald Darmanin là-dessus parce que ça n'a pas été évident de créer des prisons de haute sécurité", poursuit-il. "On voit que les patrons des narcotrafics ont peur ! C'est très bien, continuons comme ça", conclut le président du groupe Renaissance de Paris.