Météo : à partir de quel moment peut-on parler de canicule selon les différentes régions de France ?

Utilisé dans le langage commun, le terme canicule désigne pourtant un contexte météorologique bien précis. Et alors que les températures pourraient dépasser les 37°C dans l'ouest de la France, toutes les régions du territoire ne seront pour autant pas concernées par un épisode de canicule. Explications.

Le mercure va grimper dès ce vendredi après-midi. 36°C à Rennes, 35°C à Nantes, Toulouse ou Perpignan... C'est une véritable fournaise à laquelle les Français vont être confrontés ce week-end. Au total, 16 départements du Sud-Ouest et de la Vallée du Rhône ont été placés en vigilance orange canicule.

🟠 #VigilanceOrange #Canicule sur plusieurs départements de l'ouest du pays, ainsi que sur le Rhône et l'Isère, à compter de demain vendredi 12h.



Les fortes chaleurs progressent sur l'ouest, et gagnent le bassin parisien et l'est ce week-end.



Cette appellation très précise désigne, selon Météo-France, "un épisode de températures élevées de jour comme de nuit sur une période prolongée (au moins 3 jours) qui est susceptible de constituer un risque sanitaire notamment pour les personnes fragiles ou surexposées".

Des limites fixées localement

Et pour mieux identifier ces seuils de températures, l'organisme d'État définit des limites à l'échelle départementale via l'indicateur IBM (indicateur bio-météorologique). Ainsi, pour la région parisienne, l'état de canicule est atteint lorsque les températures atteignent 31°C le jour et 21°C sur une période prolongée de trois jours.

Le département où la limite est la plus haute est le Gard, où les seuils sont fixés à 36°C la journée et 23°C la nuit. Suivent ensuite la Haute-Garonne, le Tarn, la Drôme, le Vaucluse (36°C le jour et 21°C la nuit).

Des périodes risquées pour les plus fragiles

Si elles peuvent être appréciées par les vacanciers ou les plagistes, ces périodes de canicule ont des impacts significatifs sur l'environnement et la santé, provoquant sécheresse et déshydratation pour les personnes les plus vulnérables.

Face à une récurrence de plus en plus accrue de ces phases de canicule, le gouvernement a lancé un Plan national d'anticipation des vagues de chaleur. Les enfants, les travailleurs exposés ainsi que les personnes âgées doivent suivre des recommandations simples : boire de l'eau régulièrement, ne pas sortir au soleil entre 12h et 16h ou encore aménager son temps de travail.

Une vigilance est également de mise pour les personnes sous traitement. Les médicaments diurétiques, les antibiotiques et les anti-histaminiques peuvent décupler les effets néfastes de la chaleur.

À noter que la canicule est un terme à différencier de la "vague de chaleur", terme générique utilisé lorsque l'on parle d'un épisode de températures plus élevés que les normales de saison, ou encore de "pic de chaleur" définissant une temporalité brève (24h à 48h) "durant laquelle les températures sont nettement supérieures à la normale.

En France, la température la plus chaude jamais enregistrée remonte au 28 juin 2019, à Vérargues (Hérault).