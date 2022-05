Voiture autonome : Mercedes devance Tesla en lançant son système «Drive pilote»

Regarder ses messages, lire un livre, travailler… Ces vœux des conducteurs de voitures, jusque-là ignorés, vont être prochainement exaucés par Mercedes. La marque automobile lance le système "Drive pilote". C'est un système qui correspond au niveau trois de la conduite autonome. Un niveau inédit pour une voiture commercialisée qui va donc permettre de lâcher le volant, "mais pas non plus quand on le veut", détaille Guillaume Kerbrat, directeur associé chez TNP Consultants.

"Cela veut dire que dans un bouchon ou dans un fort trafic, donc jusqu'à 60 km/h, vous pourrez détourner le regard, jouer avec votre téléphone, lire un livre. Si le système détecte que vous n'êtes vraiment pas en capacité de conduire ou que l'environnement change, c'est-à-dire que le bouchon disparaît, il va vous mettre un signal sonore, une alarme et du coup vous allez reprendre la main sur le système", indique-t-il.

Une innovation déjà homologuée au niveau mondial

Il s'agit déjà d'une innovation homologuée au niveau mondial. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du système autopilote de Tesla qui, lui, ne l'est qu'en Californie. Mercedes garde donc son image de pionnier, comme cela a été le cas avec l'airbag ou le système antiblocage des roues (ABS).

Enfin, une petite fierté française s'est glissée dans cette innovation. Celle-ci s'appuie sur des Lidar, des capteurs fabriqués par l'équipementier français Valeo, lui aussi un leader mondial. Cependant, pour lire en conduisant, il faudra quand même débourser entre 5.000 et 8.000 euros supplémentaires, selon le modèle.