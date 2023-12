Voiture autonome : sur son circuit près de Prague, Valeo tente de devancer la concurrence

Quand pourra-t-on rouler en voiture autonome ? Depuis plusieurs années, constructeurs et équipementiers automobiles travaillent sur les systèmes qui permettront demain aux automobilistes, de ne pas toucher une seule fois le volant durant tout un trajet. Si la marge de progression reste immense, l'entreprise Valeo continue de peaufiner le sujet. Alors que près de 25% des voitures vendues dans le monde sont équipées de ces aides à la conduite, le géant travaille ses nouveaux capteurs dans un lieu particulier.

À Milovice, tout près de Prague en République Tchèque, Valeo a fait construire une piste de 2,5 kilomètres de long, où sont élaborés des dizaines de scénarios pour tester leurs nouveaux radars. Aujourd'hui, c'est un nouveau Lidar, un laser ultra-précis permet de détecter très tôt tout ce qu'il y a sur la route, est essayé.

Une technologie novatrice

"Ce que l'on est en train de faire, c'est simuler une zone d'accident où on a des cônes, une voiture accidentée, quelques piétons à côté, également un pneu et une personne qui change le pneu", explique au micro d'Europe 1 Clément Nouvel, directeur technique de Valeo. "Là, le lidar essaie de comprendre ce qu'il se passe", poursuit-il, alors que la voiture ralentie progressivement. "La vitesse va se réduire, à mesure que la voiture approche de cette zone. Et elle va comprendre ce qu'il se passe, s'il y a moyen de passer ou pas", souligne le directeur technique.

Avantage du Lidar : il peut détecter un obstacle jusqu'à 200 mètres de distance, contre 100 avec les radars actuels montés sur les voitures. Un atout qui permet désormais à la voiture de se déporter tranquillement et d'éviter les obstacles.

Un futur marché à 42 milliards de dollars

Autre test, autre voiture, avec François Marion, l'un des vice-présidents de Valeo. Assis côté passager, c'est pourtant lui qui conduit à l'aide d'une tablette qui pilote l'ordinateur du véhicule. "J'accélère en inclinant la tablette", explique-t-il, alors que le moteur monte dans les tours et que le volant bouge tout seul. Mais attention, ce n'est pas un gadget que l'on retrouvera dans nos voitures : "Ce que l'on montre, c'est la capacité à piloter l'ensemble des systèmes de la voiture, soit dans des conditions normales, soit dans des conditions d'urgence", souligne François Marion.

Pour Valeo, les revenus liés au marché des aides à la conduite doivent tripler en dix ans pour atteindre 42 milliards de dollars dans le monde.