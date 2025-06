Transports : Waymo a demandé un permis pour faire rouler ses voitures autonomes à New York

Waymo, filiale de Google, veut tester ses voitures autonomes à New York, une première depuis l’instauration d’un nouveau cadre légal. Aucun transport de passagers n’est prévu pour l’instant. Le leader américain du transport autonome reste en phase d’expansion, avec des lancements à venir à Atlanta, Miami et Washington.

Waymo, filiale de Google spécialisée dans les véhicules autonomes, a déposé une demande de permis pour tester ses voitures à New York.

Ce serait une première dans la ville depuis l’entrée en vigueur, en mars 2024, du nouveau cadre réglementaire mis en place par le maire Eric Adams.

Des tests limités par la loi locale

Une petite flotte sera déployée dès le mois prochain, mais uniquement avec des chauffeurs humains au volant, conformément à la loi de l’État de New York, qui exige une présence humaine même en cas de conduite autonome. Aucune prise en charge de passagers n’est prévue pour le moment.

Waymo avait déjà effectué une incursion à New York fin 2021, mais ses véhicules n’avaient jamais roulé en mode autonome. Depuis, la société a consolidé sa position dominante aux États-Unis avec plus de 1 500 véhicules et 250 000 trajets payants hebdomadaires à San Francisco, Los Angeles, Phoenix et Austin.

D’autres villes dans le viseur

Outre New York, Waymo prévoit de s’implanter à Atlanta cet été, avant de viser Miami et Washington en 2026. Malgré un cadre réglementaire strict, l’entreprise poursuit une stratégie d’expansion mesurée et reste très en avance sur ses rivaux, comme Zoox (Amazon), qui n’en est encore qu’au stade de prototypes.

Quant à Tesla, il a annoncé les débuts de son service de robotaxis pour dimanche, à Austin (Texas), après plusieurs reports.

La mairie de New York souligne que la sécurité prime, d’où les contraintes imposées à tout véhicule autonome. Waymo devra donc se plier à ces exigences avant d’espérer une exploitation commerciale dans la ville.