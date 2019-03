Trois applications pour se (re)mettre au sport en douceur

C’est le printemps, les beaux jours sont de retour. Ça peut donner envie à certains de se mettre ou se remettre au sport. Sauf qu'entre la sueur et les courbatures, ce n’est pas toujours évident de se motiver ! Heureusement, il y a des applications pour tout. Europe 1 en a sélectionné trois pour vous aider à retrouver une activité physique régulière.

Des exercices rapides pour se tonifier

Pour commencer en douceur, il y a Fitevan, une appli pour tonifier ses muscles dans toutes les situations. Vous indiquez si vous êtes libre de vos mouvements ou si on vous observe et, dans le deuxième cas de figure, si vous êtes assis ou debout. En fonction, Fitevan vous propose des petits exercices de quelques minutes, avec démonstration en vidéo réalisée par un kinésithérapeute.

De la nuque aux orteils, il y a une centaine d'exercices disponibles, basés sur la répétition. Certains sont très faciles à effectuer, d'autres demandent un minimum de souplesse. Il est donc possible de progresser à son rythme. C’est parfait pour réhabituer son corps aux tensions du sport et surtout on peut faire ces exercices dans le métro ou assis sur sa chaise au travail.

>> Téléchargez Fitevan sur l'AppStore ou sur Androïd

Faire appel à un coach quand on veut

Si vous voulez aller plus loin dans les exercices de fitness ou de musculation, l'étape suivante est de s'entraîner dans une salle de sport. Un pas que beaucoup n'osent pas franchir à cause du regard des autres sur ses performances. Dans cas, pourquoi ne pas faire appel à un coach personnel ? L'application Fiters met en relation les gens qui veulent faire du sport avec des coaches professionnels, sorte d'Uber de l'entraînement physique.

D’abord, vous définissez vos objectifs : s’affiner, se muscler, se tonifier… Puis vous prenez un rendez-vous pour une séance de sport, soit chez vous soit dans un parc. Le coach, qui est noté par les utilisateurs, vous guide dans les exercices et s’adapte à votre rythme. Ça coûte 40 euros pour une heure mais il est possible de partager la séance avec des amis. Petit bémol : pour l'instant, l'application est limitée à Paris.

>> Téléchargez Fiters sur l'AppStore ou sur Androïd

Trouver des compagnons de running

Les exercices, c'est bien, mais ça peut aussi devenir vite lassant. Surtout lors des beaux jours où l'on a surtout envie de sortir de chez soi. Le printemps est la période idéale pour se (re)mettre à courir. Mais courir seul c’est parfois un peu ennuyant. La solution, c’est OuiRun, sorte de réseau social des joggeurs qui permet de trouver des partenaires de course.

Chacun renseigne son niveau, sa vitesse, l’endroit où il court, ses habitudes et ce qu’il recherche en partageant ainsi sa séance de running (compétition, échange, motivation…). C’est vraiment top pour se motiver à sortir de son lit le dimanche matin et puis surtout, ça crée du lien. Avec OuiRun, il est possible de nouer de belles amitiés entre deux sprints… et plus si affinités.