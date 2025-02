Sommet de l’IA à Paris : d’où proviendront les 109 milliards d’euros promis par Emmanuel Macron ? 

Le dimanche 9 février, à la veille du Sommet de l’IA réunissant 1.500 personnes à Paris, le président de la République a annoncé des investissements massifs dans le domaine, à hauteur de "109 milliards d'euros dans les prochaines années". Mais d’où viendront ces fonds ?

"Nous vivons une révolution technologique et scientifique comme on en a peu connu." Tels ont été les mots d'introduction d'Emmanuel Macron lors de son interview du 9 février sur France 2, pour présenter le Sommet international de l'IA qui se tient à Paris les 10 et 11 février. Face à l'essor de cette technologie, la France compte "promouvoir une stratégie française et européenne ambitieuse en matière d’IA." Lundi, le président a promis d'accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires en adoptant la "stratégie Notre-Dame", en référence à la restauration de la cathédrale achevée en cinq ans.

Bpifrance souhaite investir jusqu'à 10 milliards d'euros d'ici à 2029

Face à la menace chinoise et américaine, les deux pays les plus avancés en matière d’intelligence artificielle, la France et l’Europe tentent de rattraper leur retard et devenir un pôle attractif pour les investisseurs.

En ce sens, le président Emmanuel Macron a annoncé dimanche un investissement de 109 milliards d’euros d’investissement dans le domaine, dont une grande partie permettra de construire des immenses data centers. L’un d’eux sera, selon Emmanuel Macron, “le plus grand campus d’IA existant en Europe.”

Premier bénéficiaire, Mistral AI, start-up française basée dans l’Essonne. Elle va ainsi investir à hauteur de plusieurs milliards d’euros dans la création d’un data center géant dans le département. Soutenue par Bpifrance, qui souhaite investir jusqu’à 10 milliards d’euros dans l’IA d'ici à 2029, Mistral AI est devenu le fleuron français de l’intelligence artificielle en moins de 2 ans.

Les participations étrangères en tête des engagements

Le président de la République a annoncé la participation de plusieurs pays à travers des fonds, dont celui de Brookfield Asset Management. L’entreprise de gestion d’actifs canadiens va investir 20 milliards d'euros en France pour construire notamment un data center à Cambrai (Nord), a appris l'AFP d'une source proche du dossier, confirmant une information de La Tribune.

Les Emirats arabes unis ne sont pas en reste, ayant déclaré avoir l’intention de construire dans le pays un autre centre de données géant, pour un investissement compris entre 30 et 50 milliards d'euros, sans en révéler la localisation. L'Hexagone pourra également s'appuyer sur un investissement de 10 milliards d'euros réalisé par l'entreprise britannique Fluidstack pour déployer en France le plus grand super calculateur au monde pour l'IA, et neuf autres investissements privés.

Pareillement, l'initiative "Current AI" lancée par neuf pays dont la France permettra la création d'une fondation dotée de 400 millions d'euros. Objectif, développer une culture "open source" de l'IA, c'est-à-dire des modèles permettant d'avoir plus facilement accès à leurs données et à leur recette de construction pour savoir comment ils fonctionnent exactement.