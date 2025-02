France Travail et Mistral AI annoncent un partenariat sur l'intelligence artificielle générative

La start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) générative, Mistral AI et France Travail, ont annoncé mardi un partenariat et dévoilé plusieurs outils d'intelligence artificielle destinés à assister les conseillers de l'agence, a fait savoir celle-ci.

France Travail et Mistral AI, la start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) générative, ont annoncé mardi un partenariat et dévoilé plusieurs outils d'intelligence artificielle destinés à assister les conseillers de l'agence, a fait savoir celle-ci. France Travail, l'agence gouvernementale chargée d'accompagner les demandeurs d'emploi a précisé à l'AFP qu'elle allait utiliser les modèles de la start-up Mistral pour deux dispositifs : un robot conversationnel, ChatFT, principalement utilisé pour l'assistance à la rédaction, et une intelligence artificielle, MatchFT, destinée à assister les conseillers dans leurs échanges avec les candidats à des offres d'emploi.

Le dispositif permet notamment de contacter par SMS "les candidats présélectionnés sur une offre afin de les questionner sur leur intérêt pour l'offre, et les éventuels prérequis (accès au lieu de travail, disponibilité, intérêt et capacité à réaliser les tâches prévues)", souligne l'agence.

L'entreprise a bouclé cet été un tour de table de 600 millions d'euros

MatchFT était déjà expérimenté depuis plusieurs mois dans 87 agences, précise encore France Travail, tandis que le robot conversationnel ChatFT était lui expérimenté auprès de 23.000 agents utilisateurs. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait annoncé le 20 janvier un partenariat entre Mistral et l'agence dédiée à l'intelligence artificielle du ministère français des Armées.

Fondée en avril 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, Mistral a connu une ascension fulgurante jusqu'à représenter le principal espoir européen face aux mastodontes américains en matière d'IA générative. L'entreprise a bouclé cet été un tour de table de 600 millions d'euros, la plus grosse levée de fonds de la French Tech en 2024 selon le cabinet KPMG, portant sa valorisation à près de 6 milliards d'euros. Mistral et l'Agence France-Presse (AFP) ont signé mi-janvier un accord qui permet au robot conversationnel de la start-up d'utiliser les dépêches d'actualité de l'agence pour répondre aux requêtes de ses utilisateurs.