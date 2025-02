EN DIRECT - Sommet sur l'IA : suivez le déroulé de cet évènement mondial dédié à l'intelligence artificielle

Paris accueille ces 10 et 11 février un sommet dédié à l'intelligence artificielle, réunissant les principaux acteurs du secteur ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Des conférences seront organisées dans la journée qui doit se conclure par une prise de parole d'Emmanuel Macron aux alentours de 17h30.

Le grand raout mondial de l'intelligence artificielle au cœur de Paris. Ces lundi 10 et mardi 11 février, le Grand Palais accueille un sommet pour l'action sur l'IA réunissant des acteurs majeurs du secteur ainsi que des chefs d'État et de gouvernement. Suivez le déroulé de l'évènement en direct.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les principales informations : Pendant deux jours, la France accueille un sommet mondial dédié à l'intelligence artificielle

Des conférences et des tables rondes seront organisées tout au long de la journée

Emmanuel Macron, qui a déjà annoncé dimanche soir un investissement de 109 milliards d'euros dans le secteur, doit prendre la parole en fin d'après-midi

Le programme de la journée

Des tables rondes et des conférences se dérouleront tout au long de cette journée de lundi autour de différents thèmes. Le président Emmanuel Macron doit prendre la parole aux alentours de 17h30 avant de convier diverses personnalités du monde de l'IA, ainsi que quelques chefs d'État et de gouvernement, à un grand dîner à l'Élysée.

Qui sont les invités ?

Co-président de ce sommet, le Premier ministre indien Narendra Modi sera naturellement présent à Paris durant ces deux jours. Tout comme le vice-président américain J.D Vance ou encore le vice Premier ministre chinois Ding Xuexiang. Le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore sa compatriote, présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, sont également attendus. Des acteurs majeurs de la tech auront, eux aussi, leur rond de serviette. Brad Smith, PDG de Microsoft, fait partie de la délégation des invités, tout comme Sam Altman, directeur général d'OpenAI qui a mis au point le robot conversationnel ChatGPT. Arthur Mensch, fondateur de la licorne française MistralAI sera présent, aux côtés du milliardaire Xavier Niel et de l'homme d'affaires Rodolphe Saadé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Sommet de l'IA : le gouvernement crée un institut pour surveiller les risques de dérapage de cette technologie

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a, lui aussi, répondu favorablement à l'invitation, tout comme certains grands patrons français : Luc Rémont, à la tête d'EDF ou encore Guillaume Faury, patron d'Airbus.

Un sommet pour placer la France en leader européen de l'IA

Le président Emmanuel Macron, qui co-présidera ce sommet avec son homologue indien Narendra Modi, compte bien utiliser cet évènement pour assurer une place de choix à la France et à l'Europe dans la course à l'intelligence artificielle. Au-delà des annonces d'investissements attendues - le chef de l'État a promis dimanche soir sur France 2 une enveloppe de 109 milliards d'euros - il s’agit de discuter d’initiatives pour tenter d’assurer une gouvernance de l’IA et prévenir ses dérives, comme son coût environnemental.