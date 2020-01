Sécurité routière : vers un airbag intégral pour les motards ?

Cette innovation pourrait sauver de nombreuses vies. Pour ne plus se blesser aux commandes d'un deux roues, un airbag intégral protégeant l'intégralité du corps, de la tête aux pieds, même sur les côtés, est en phase de développement. Une évolution nette par rapport aux modèles actuels, les airbags-gilets protégeant uniquement le torse.

Dès que le motard perdra l’équilibre, plusieurs coussins se déploieront devant derrière, à gauche et à droite, pour finir par l’envelopper dans un cocon comme le Bibendum Michelin. Donc on peut tomber, glisser, faire des tonneaux ou même percuter un obstacle, toutes les parties du corps resteront protégées.

Le système est encore en phase de développement

Evidemment, les différents coussins qui se gonflent vont prendre beaucoup d'espace. C’est pourquoi le système doit être intégré à la selle de la moto, d'où les coussins se déploieront. Mais l’avantage, c’est qu’il n’y a plus d’équipement spécial à porter. On doit juste boucler une petite ceinture pour être sûr de bien rester accroché au siège qui sera éjecté au moment de l’impact.

Breveté par des ingénieurs américains de la startup Forteon, le système est encore en phase de développement. Et il pourrait intéresser les fabricants de motos, de scooters et même de vélos. Car tout le monde le sait : le principal problème à deux roues, c’est que même avec un casque, dès qu’on tombe, on est quasiment sûr de se blesser. Alors que dans un cocon, enveloppé de la tête aux pieds, on aura plus de chances de s’en sortir indemne.