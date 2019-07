Nintendo présente la Switch Lite, une nouvelle console "dédiée au jeu portable"

La Nintendo Switch, véritable carton commercial, va avoir une petite sœur. Nintendo a annoncé mercredi la sortie de la Switch Lite, "une console dédiée au jeu portable". Contrairement à la Switch qui pouvait être raccordée à sa télévision et dont les manettes (les "Joy-Con") étaient détachables, la Switch Lite n'est constituée que d'un bloc. Elle sera disponible le 20 septembre au prix de 200 dollars (environ 180 euros). Le prix français, en euros, n'a pas encore été annoncé mais devrait être dans les mêmes eaux, alors que la Switch est vendue, elle, 300 euros.

Si la Switch peut déjà être utilisée en mode portatif en accrochant les Joy-Con sur les côtés, elle a un inconvénient : sa taille, plus grande qu'une console portable traditionnelle. Nintendo, qui abandonne progressivement la 3DS, a donc fait le choix de décliner la Switch, vendue à plus de 35 millions d'unités dans le monde, pour l'adapter totalement au jeu portable. La Switch Lite sera donc plus petite, plus compacte et plus légère que son aînée. Elle sera disponible en trois coloris : gris, jaune et turquoise.

Compatible avec les jeux de la Switch

La Switch Lite ne pourra pas être connectée à une télé et quelques fonctionnalités ont été enlevées pour la rendre plus adaptée au transport. Les manettes sont intégrées dans la console, la caméra infrarouge a disparu, ainsi que les vibrations. Les boutons directionnels ont été remplacés par une croix "+" classique.

Côté jeux, la Switch Lite sera compatible avec tous les jeux du catalogue Switch jouables en mode portable. Attention toutefois, des fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles et il faudra bien regarder la jaquette. Ainsi, pour jouer aux jeux utilisant les mouvements (1,2 Switch ou bien le futur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020) il faudra se munir de Joy-Con de Switch. Mais une chose est sûre : les hits comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros Ultimate, Super Mario Odyssey, Super Mario Maker 2 et Mario Kart 8 Deluxe seront disponibles.