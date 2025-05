Après son report, «GTA VI» se dévoile un peu plus avec un second trailer et des dizaines d'images inédites

Pour faire oublier la déception du report de la sortie du jeu au 26 mai 2026, Rockstar Games a diffusé une deuxième bande-annonce du prochain opus de "Grand Theft Auto", plus connu sous le nom de "GTA VI". Une vidéo d'un peu moins de trois minutes qui a impressionné les fans.

Quelques jours après l'annonce du report de la sortie de GTA VI au 26 mai 2026, Rockstar Games a diffusé une deuxième bande-annonce du jeu le plus attendu de la décennie. Dans cette vidéo, vue plus de 70 millions de fois en 24 heures, mais aussi avec plusieurs images publiées sur son site, les fans en apprennent plus sur le scénario du jeu.

Un scénario à la "Bonnie and Clyde"

La vidéo nous en dévoile un peu plus sur les deux personnages principaux de ce nouvel opus. Le couple Jason et Lucia sera plongé dans l'univers criminel avec le retour de la ville de Vice City, bien connue des joueurs de la saga et inspirée de Miami, et dans l'État de Leonida, elle aussi largement inspirée de la Floride. Un scénario à la Bonnie and Clyde se dessine.

Rockstar en dit également davantage sur le passé des deux principaux personnages. Jason Duval pensait s'éloigner du milieu dans lequel il a grandi, composé d'arnaqueurs et d'escrocs. Mais après son passage dans l'armée, il se retrouve à travailler pour des trafiquants locaux.

Lucia Caminos, elle aussi, a eu une enfance difficile. Son père l'a préparée à se battre dès son enfance, mais alors qu'elle luttait pour s'occuper de sa famille, elle s'est retrouvée incarcérée au pénitencier de Leonida. À sa sortie de prison, elle aspire à une vie heureuse et elle est bien décidée à prendre les choses en main.

"Grand Theft Auto VI" sera disponible sur PS5 et Xbox Series à sa sortie

Les images diffusées mardi sont, comme lors du premier trailer, d'une beauté incroyable. La ville semble bien animée, festive, dangereuse également et très réaliste, notamment dans les interactions entre les pnj (personnages non jouables). L'environnement paraît vraiment vivant grâce à l'ajout d'animaux, visibles dans cette bande-annonce.

Si les fans sont toujours autant enthousiastes à l'idée d'avoir bientôt le jeu entre leurs mains et louent les graphismes, certains n'hésitent pas à montrer leur déception de n'avoir toujours pas eu d'images de gameplay, autrement dit d'images du jeu tel qu'il sera vendu. À sa sortie, Grand Theft Auto VI sera disponible sur PS5 et Xbox Series. Pour les joueurs PC, il faudra encore attendre.