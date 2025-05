2 millions d'exemplaires, des critiques dithyrambiques... «Clair Obscur : Expedition 33», le jeu vidéo français qui cartonne dans le monde

C'est le carton de l'année dans le monde du jeu vidéo. «Clair Obscur : Expedition 33» vient de dépasser les deux millions de ventes, deux semaines seulement après sa sortie. Une belle histoire pour le studio français Sandfall Interactive, fondé en 2020 à Montpellier, et salué par le président Macron lui-même.

C'est le succès de l'année dans le monde du jeu vidéo. Clair Obscur : Expedition 33, le jeu vidéo développé par le studio montpelliérain Sandfall Interactive, fondé en 2020, vient de dépasser la barre des deux millions d'exemplaires vendus deux semaines après sa sortie officielle. Un succès salué par Emmanuel Macron pour qui ce jeu fait "rayonner la créativité française".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce jeu vidéo de rôle, ou RPG, au tour par tour, se déroule dans un univers fantastique, inspiré de la Belle Époque française. Les critiques sont unanimes, Clair Obscur : Expedition 33 est un grand jeu vidéo noté 92 sur 100 sur Metacritic, obtenant même 9,7 sur 10 selon les joueurs. Mais qu'est-ce qui fait le succès de ce jeu ?

Une course contre le temps

L'action se déroule à Lumière, une ville qui fait penser à Paris. Il y a 67 ans, un gigantesque monolithe est apparu à l'horizon avec un mystérieux nombre. Chaque année, "La Peintresse" peint un nouveau nombre qui représente l'âge maximal que la population peut atteindre. Tous les habitants qui ont l'âge représenté sur ce monolithe disparaissent.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Au début du jeu, le joueur arrive avant que le nombre passe à 33. Un groupe de volontaires se forme pour tenter de vaincre la Peintresse et éviter un destin funeste. Une mission qu'ils vont baptiser Expédition 33. Ça, c'était pour l'histoire, nous n'en dirons pas plus pour tous ceux qui veulent découvrir le jeu par eux-mêmes.

Les graphismes et la bande originale salués

Ce qui séduit les professionnels du secteur et les joueurs, ce sont d'abord les graphismes de jeu. Ils sont soignés et particulièrement bien travaillés. On a ensuite le scénario, original et dont la qualité est reconnue de tous. Et la "French Touch" est bien visible dans ce jeu avec des éléments très français comme les bérets et des baguettes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Autre élément qui fait son succès, sa bande originale, composé par Lorien Testard. Cette dernière est parvenue à se classer en tête du classement des Classical Albums du très sérieux site Billboard. Dans une publication sur Instagram, le studio Sandfall Interactive révèle que l'ensemble des musiques du jeu, jouées au piano, au violon et interprétées par Alice Duport-Percier, ont été streamées plus de 18 millions de fois depuis la sortie du jeu le 25 avril dernier.

Dernier atout de Clair Obscur : Expedition 33, son prix de vente. Disponible sur PlayStation 5, Xboxs Series X et S ainsi que sur PC à 49,99 euros en magasin, un prix bien inférieur à ses concurrents, souvent 20 à 30 euros plus cher.