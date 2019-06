Bertrand Amar à l'E3 : "On va de moins en moins acheter de jeux et de plus en plus être abonné"

INTERVIEW

Le salon E3, grand-messe annuelle de toute l'industrie du jeu vidéo depuis 1995, s'est ouvert ce week-end à Los Angeles. Avant l'accueil du public mardi, ce sont les professionnels du secteur qui ont pu découvrir les dernières nouveautés lors de conférences. Parmi eux, Bertrand Amar, spécialiste des jeux vidéo et créateur de la chaîne d'E-sport ES1. En duplex de Los Angeles, il a confié ses impressions à Julien Pearce, lundi matin.

"C'est une année un peu particulière à l'E3, une année de transition. On arrive sur la fin de la XBox One et de la PS4. Microsoft a donc annoncé une nouvelle console pour noël 2020, avec pour nom de code 'Projet Scarlett'", explique le spécialiste. Une console qui s'annonce "surpuissante": "On ne parle même pas de 4K, on parle de 8K, de 120 images par secondes", détaille-t-il.

Streaming et jeux illimités

"D'ici là, on a une vraie tendance qui est en train de changer pas mal choses : les jeux par abonnement. C'est un peu comme Netflix : on paie un abonnement et on a des jeux en illimité. Chez Microsoft, c'est le XBox Game Pass, et ils ont annoncé pas mal de nouveautés pour enrichir cette offre. On va de moins en moins acheter de jeux et de plus en plus être abonné à des services", explique Bertrand Amar. "Ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une console pour pouvoir jouer. L'autre tendance c'est le jeu en streaming. Le jeu ne tournera plus sur la machine chez vous, mais sur un serveur à distance, si bien que sur votre téléphone ou un vieil ordinateur un peu pourri, vous pourrez avoir des jeux supers", s'enthousiasme l'expert.

Le retour de Flight Simulator

Du côté de nouveaux jeux, Bertrand Amar partage deux coups de cœur. "Vous vous rappelez peut être de Flight Simulator, un simulateur de vol populaire il y a bien longtemps sur ordinateur. Microsoft a décidé de relancer cette licence complètement oubliée. Les images du prochain Flight Simulator sont incroyables. On peut survoler les pyramides, on peut survoler des villes dans le monde entier. C'est en préparation sur XBox One et sur PC. Il n'y a pas de date de sortie annoncée, mais j'ai déjà envie d'y jouer", confie-t-il.

Deuxième coup de cœur, le jeu 12 Minutes. "Ça vient d'un studio un peu indépendant en Californie. Vous voyez une pièce d'en haut, et vous incarnez un homme bloqué dans une boucle temporelle. Vous revivez la même scène de 12 minutes en permanence et il va falloir trouver comment en sortir". Un thriller qui évoque Un jour sans fin, "mais en beaucoup plus oppressant", conclut Bertrand Amar.