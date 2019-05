Los Angeles : plus d'un millier d'armes saisies chez un particulier

Plus d'un millier d'armes à feu de tous calibres, ainsi qu'un énorme stock de munitions, ont été saisis mercredi dans une habitation d'un quartier huppé de Los Angeles, a indiqué la police américaine.

Les images diffusées par la police montrent les armes - fusils semi-automatiques, de chasse ou à pompe, revolvers et pistolets de différents calibres - alignées dans l'allée de la maison cossue, située près du célèbre Sunset Boulevard, dans le quartier de Holmby Hills.

Over 1,000 firearms & one person arrested for 30600(a) PC, in one of the largest recoveries in LAPD history. How did this happen?



The LAPD & ATF received info that a person was selling & manufacturing illegal firearms, which led to a search warrant in a Holmby Hills residence. pic.twitter.com/9kWq4vuFnb