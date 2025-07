Wimbledon : tombeur de Novak Djokovic, Jannik Sinner rejoint Carlos Alcaraz en finale du tournoi

Le choc des titans a eu lieu ce vendredi sur le gazon de Wimbledon. Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, affrontait la légende, Novak Djokovic, en demi-finale. C'est finalement l'Italien qui s'est qualifié pour sa première finale à Wimbledon en trois sets (6-3, 6-3, 6-4) et affrontera Carlos Alcaraz pour le titre, ce dimanche.

Un mois après la finale légendaire à Roland-Garros, les voilà de nouveau face à face. Le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, affrontera ce dimanche, son dauphin, Carlos Alcaraz, en finale de Wimbledon, en Angleterre. L'Italien accède pour la première fois à ce niveau du tournoi après s'être défait de Novak Djokovic en moins de deux heures, en trois sets (6-3, 6-3, 6-4).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Première finale à Wimbledon pour Sinner

Un match durant lequel le Serbe de 38 ans n'a jamais réellement été en mesure d'inquiété son cadet Italien. L'ancien numéro 1 mondial est même apparu à la peine d'un point de vue physique. Djokovic, septuple vainqueur à Wimbledon, a même reçu des soins à la cuisse à la fin du deuxième set, sûrement une conséquence d'une glissade lors de son match contre Cobolli.

Après la rencontre, Jannik Sinner a dit ne pas "y croire" d'être en finale : "C'est le tournoi que je regardais quand j'étais jeune et je ne m'imaginais pas en finale ici. Je continue de travailler et j'ai beaucoup lutté pour m'améliorer sur cette surface et ça fait partie de ma progression".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'heure de la revanche pour l'Italien face à Alcaraz ?

En finale, Jannik Sinner retrouvera Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Wimbledon et tombeur de Fritz en demi-finale. L'occasion pour lui d'aller chercher un quatrième titre du Grand Chelem mais surtout de prendre sa revanche après sa défaite en finale de Roland-Garros en cinq sets et en plus de cinq heures de jeu. Une finale qui est entrée dans la légende par la qualité du jeu proposé par les deux meilleurs joueurs du monde.

Le numéro 1 mondial a déclaré : "Je ne sais pas ce qu'il va se passer face à Carlos Alcaraz ce dimanche. C'est un joueur que je regarde, que je surveille. Il a un talent immense et j'espère que ce sera un aussi beau match que la dernière même si meilleur ça va être compliqué". Une rivalité aussi belle sur le court qu'en-dehors.

La suite après cette publicité