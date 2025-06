Vainqueur de Roland-Garros, Carlos Alcaraz prépare la défense de son titre à Wimbledon, tournoi que Loïs Boisson espère jouer

Encensés par les médias espagnols, Carlos Alcaraz, après sa victoire homérique face à l'Italien Jannik Sinner en finale de Roland-Garros, a déjà en tête le tournoi de Wimbledon où il est le double tenant du titre. Plus discrètement, la Française Loïs Boisson, révélation du Grand Chelem parisien, se prépare, elle aussi, à la saison sur gazon.

Un peu de repos avant de s'attaquer à la saison sur gazon. L'année dernière, après son premier sacre à Roland-Garros, Carlos Alcaraz avait joué moins de dix jours plus tard le prestigieux tournoi du Queen's, en Angleterre, et avait été éliminé dès son deuxième match.

"J'espère qu'on jouera davantage de finale de Grand Chelem", déclare Carlos Alcaraz

Une défaite qui ne lui avait pas empêché ensuite de gagner pour la deuxième fois d'affilée à Wimbledon en battant en finale le Serbe Novak Djokovic. On peut imaginer que Carlos Alcaraz respectera un schéma identique : un tournoi préparatoire sur gazon avant de défendre sa couronne londonienne au début du mois de juillet.

Et la question sous-jacente est : retrouvera-t-il Jannik Sinner en finale ? Il ne dirait pas non et assure que sa victoire à Roland-Garros ne présage pas de l'avenir de leur rivalité : "J'insiste, je ne pourrai pas le battre éternellement et j'espère qu'on jouera davantage de finale de Grand Chelem".

Elle aussi, à sa manière, a fait tourner la tête des spectateurs à Roland-Garros. Après sa demi-finale surprise, la Française Loïs Boisson, grâce à son entrée dans le Top 100 mondial, espère bénéficier d'une invitation pour jouer à Wimbledon. Elle, qui a 22 ans, n'a encore jamais joué le moindre match sur gazon.