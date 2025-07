Wimbledon : Jannik Sinner prend sa revanche sur Carlos Alcaraz et remporte son premier titre à Londres

La revanche tant attendue a eu lieu. Ce dimanche, Jannik Sinner affrontait Carlos Alcaraz en finale du tournoi de Wimbledon, un peu plus d'un mois après la finale historique de Roland-Garros, remportée par l'Espagnol. Mais cette fois, c'est bien l'Italien qui s'est imposé en quatre sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Sinner remporte son premier titre sur le gazon londonien.

Un duel au sommet et l'heure de la revanche pour Sinner. Ce dimanche, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvaient en finale de Wimbledon, un peu plus d'un mois après la finale historique de l'édition 2025 de Roland-Garros. L'Italien s'impose en quatre sets (4-6, 6-4, 6-4, 6-4). Retour sur d'un match d'une grande qualité et de haute intensité.

Un début de match prometteur

Le premier set de ce match est parti sur des bases très solides. Les deux meilleurs joueurs du monde se rendent coup pour coup dans leurs premiers échanges. Les coups droit et les revers sont d'une vitesse et d'une grande précision. C'est Jannik Sinner qui break le premier dans cette rencontre et il mène rapidement 4-2.

Une situation qui ne dure pourtant pas puisque le double tenant du titre, Carlos Alcaraz, hausse son niveau de jeu pour debreaké et pour égaliser à 4-4. Sur le jeu de service suivant, l'Espagnol est bousculé mais il le remporte grâce à un ace. Dans cette fin de premier set, Sinner commet des erreurs qui lui coûtent cher.

Sur une amortie bien exécutée, Sinner perd ses appuis et ne peut aller la chercher. La première balle de set pour Alcaraz est sauvée par l'Italien. Mais sur une deuxième balle de set, après des échanges de grandes qualités et une belle défense de l'Espagnol, Carlos Alcaraz gagne ce premier set, 6-4, en 43 minutes.

Les deux joueurs offrent une grande qualité de service

Jannik Sinner démarre fort le deuxième set de cette finale de Wimbledon, en breakant d'entrée et il empoche aussi son jeu de service malgré une balle de debreak pour Alcaraz, 2-0 en 13 minutes. L'Espagnol remporte ensuite son premier jeu sur son service, mais lâche le suivant. Le numéro 1 mondial mène 3-1. Carlos Alcaraz gagne son jeu de service avec un jeu blanc mais grâce à un coup qui touche la bande du filet, Sinner conserve son avantage, 4-2 pour l'Italien.

Après deux doubles fautes et une balle de double break pour Sinner, Carlos Alcaraz revient dans le match. À 5-4, l'Italien sert pour le gain de ce deuxième set et sur un coup droit en bout de course, Jannik Sinner revient à un set partout (6-4, 4-6) après plus 1h32 de jeu.

Alcaraz et Sinner se sont rendu coup pour coup dans le troisième set

Au début de ce troisième set, les deux joueurs continuent de livrer une bataille de haut niveau. Les deux jours remportent respectivement leur trois premiers jeux de service, 3-3. Aucun des deux joueurs ne parvient à prendre le service de l'autre. Alcaraz mène 4-3 grâce à un nouveau jeu blanc. Sinner s'en sort dans le suivant, 4-4.

Mais c'est au meilleur des moments que Jannik Sinner parvient finalement à mettre Alcaraz en difficulté. Le numéro un mondial prend le jeu de service d'Alcaraz pour mener 5-4 et servir pour le gain de la troisième manche. Ce qu'il parvient à faire grâce dans un jeu où Sinner envoie des services bien placés et rapides. C'est grâce à l'un d'eux qu'il remporte ce troisième set, 6-4, 4-6, 4-6, après 2h20 de jeu.

Sinner ne laisse plus rien passer

Carlos Alcaraz n'a plus le droit à l'erreur dans ce quatrième set. L'Espagnol remporte le premier jeu, avant que l'Italien ne fasse un jeu blanc. Encore une fois, les deux joueurs ne veulent rien lâcher dans cette finale. Mais Jannik Sinner break rapidement l'Espagnol grâce à deux revers fond de ligne.

Le numéro 1 mondial prend, à ce moment du match, l'ascendant sur son rival du jour. Une domination qu'il conservera jusqu'au bout. Il commence par confirmer break grâce à un nouveau jeu blanc. L'Italien mène 3-1, Carlos Alcaraz est dos au mur. L'Espagnol déploie tout son jeu et tente tout ce qu'il peut pour rester vivant cette finale. Mais à 4-3 pour l'Italien, alors qu'Alcaraz avait deux balles pour égaliser dans ce quatrième set, l'Italien ne laisse plus rien passer et empoche un nouveau jeu, 5-3.

Après trois heures de match, Jannik Sinner remporte cette rencontre en quatre sets, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Le numéro 1 mondial tient sa revanche contre Carlos Alcaraz. Il remporte le premier tournoi de Wimbledon de sa carrière et le quatrième titre du Grand Chelem de sa carrière. C'est la première fois que Carlos Alcaraz s'incline en finale d'un Grand Chelem.