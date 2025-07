Wimbledon : Iga Swiatek écrase Amanda Anisimova en deux sets et remporte son premier titre sur le gazon londonien

Article Suggestions

Une finale qui a tourné à la démonstration. Iga Swiatek, la huitième joueuse mondiale, s'est imposé en deux sets contre Amanda Anisimova (6-0, 6-0) et remporte son premier titre sur le gazon de Wimbledon. Il s'agit là du sixième titre du Grand Chelem de sa carrière après quatre titres à Roland-Garros et un US Open.