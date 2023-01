Wembanyama peut «faire partie des plus grands», admet le patron de la Ligue nord-américaine de NBA

Paris se tient prêt à accueillir un match de gala entre les Detroit Pistons et les Chicago Bulls dans le cadre de la saison régulière de NBA. À cette occasion, le patron de la Ligue nord-américaine de NBA est revenu sur le phénomène Victor Wembanyama. Un potentiel que le français pourrait rapidement faire valoir sur les parquets américains.

Journaliste : Que pouvez-vous nous dire à propos de Victor Wembanyama (19 ans, 2,21 m) ? On a l'impression qu'il fait déjà partie de la NBA...

Aam Silver : "Je veux prendre des précautions avec ce jeune homme, parce que, tout espoir qu'il est, il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA, il n'a même pas encore été +drafté+, et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur. C'était pareil avec LeBron (James), mais bien sûr, il a confirmé par la suite qu'il ferait partie des plus grands. Victor a tout le potentiel pour être à ce niveau. Maintenant, on ne vit plus la même époque que lorsque LeBron a débarqué en NBA (en 2003). Il est déjà venu récemment aux États-Unis pour jouer contre une équipe de G-League (antichambre de la NBA, NDLR). Je crois qu'il se sent déjà dans la famille, et j'ai hâte de lui dire bonjour demain. Je sais, d'après ce qu'on me dit, qu'il n'est pas seulement un grand joueur mais un jeune homme très bien, très intelligent, très impliqué. Quand je le verrai, je lui dirai d'y aller étape par étape, même si c'est cliché. Je suis incroyablement impressionné, il sait qu'il doit travailler sur son corps, son jeu, devenir plus mature en tant que joueur. D'ailleurs, Earvin +Magic+ Johnson sera au match de demain et il m'a dit qu'il avait hâte de lui serrer la main. Il y a une grande tradition dans la Ligue des meilleurs joueurs prenant sous leur aile les plus jeunes."

Journaliste : Wembanyama peut-il changer ce sport ?

Adam Silver : "Nous verrons bien ! (Nikola) Jokic change ce sport d'une certaine façon, Luka (Doncic) fait des choses et prend des tirs à des endroits que les gens ne prédisaient pas, bien sûr, il y a Giannis, et aussi LeBron. Il y a une structure dans ce sport, mais il y a aussi un talent artistique, et les grands joueurs tirent avantage de leur technique. Pour Victor, c'est en partie sa taille, son envergure, ses capacités athlétiques, son intelligence... Nous verrons."

Journaliste : Pensez-vous qu'il sera sélectionné en première position de la prochaine "draft" ?

Adam Silver : "Je n'ai pas encore eu l'opportunité de le voir jouer en personne. Une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est que rencontrer un joueur, c'est très important dans ce processus. C'est une expérience différente des vidéos. Surtout quand on prend une décision aussi importante, qui va avoir un impact pour le futur de son équipe. Jokic a été sélectionné au deuxième tour de la loterie, Giannis (Antetokounmpo) n'a été pris qu'en quinzième position, Stephen Curry en septième position... et je pourrais continuer ainsi. Michael Jordan non plus n'était pas en première position."