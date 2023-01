Detroit Pistons - Chicago Bulls : deux ans après, la NBA signe son retour à Paris

La NBA fait son grand retour à Paris. Deux ans après le premier match de saison régulière de la plus célèbre ligue de basket au monde sur le sol français, l'Accord Hotel Arena va accueillir un nouveau match : les Detroit Pistons contre les Chicago Bulls, jeudi soir à 21 heures.

Une occasion pour une partie du public hexagonal d’assister à une affiche du meilleur championnat de basket au monde. Ce sera donc le premier match de la NBA en Europe depuis 2020 et le 12e match de la ligue en France depuis 1991. Le NBA Paris Game 2020 (le premier match de saison régulière NBA à Paris) a eu lieu le 24 janvier 2020 et a opposé les Charlotte Hornets aux Milwaukee Bucks.

Joueurs All Star

Les amateurs de basket américain vont pouvoir admirer de très près ce duel entre deux franchises plutôt mal classées en Conférence Est. En effet, les Chicago Bulls pointent à la 11e place du classement tandis que les Detroit Pistons se classent avant derniers, à la 14e place.

Mais les Chicago Bulls (six fois champions NBA) et les Detroit Pistons (trois fois champions NBA) seront tout de même très attendus sur le parquet de Paris avec aussi des joueurs All Star comme DeMar DeRozan et Zach LaVine : une grande soirée de basketball en mode NBA et surtout la garantie d'un show de haut niveau avec des dunks et de l'action non-stop.

"Les Bulls ont marqué leur époque et les revoir 25 ans après à Paris c'est, pour tout le monde, un vrai bonheur", s'est enthousiasmé Rémi Reverchon dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), avant de poursuivre : "On est des privilégiés. Dans toute la saison, il y a seulement deux matches qui ont lieu à l'étranger : un à Mexico et un à Paris."

Un événement marketing

Mais ce match de gala exporté est aussi l'occasion, voire une opportunité, pour la France de s'imprégner du modèle américain mixant l'aspect sportif et le côté divertissant. "Quand on va voir un match NBA on va voir bien plus qu'un match de basket", a ainsi assuré Remi Reverchon dans Europe 1 Sport.

Mascottes, danseurs et danseuses entre les quarts-temps et lors des temps-morts, musique plein les oreilles, cette rencontre de NBA outrepassera le seul aspect sportif. Pour Thierry Bretagne, c'est une réelle chance pour l'hexagone que de recevoir une telle rencontre : "On est aujourd'hui dans un contexte de sport en France où aussi on prend un petit peu les marques de la NBA. On utilise un peu cette expérience, on exploite cette expérience pour aller vers le sport spectacle de plus en plus", a déclaré ce dernier.

La partie se disputera à guichets fermés. Et pour les malheureux qui n'ont pas pu se procurer un précieux sésame, le match sera proposé en fil rouge dans l'émission Europe 1 Sport et diffusé à la télévision sur Bein Sport et sur Canal +.