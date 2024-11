Coupe Davis : les Pays-Bas mettent fin à la carrière de Rafael Nadal

L'immense carrière de Rafael Nadal a pris fin mercredi à Malaga, après une défaite 2-1 de l'Espagne contre les Pays-Bas en quarts de finale contre les Pays-Bas. La paire néerlandaise composée de Wesley Koolhof et Botic van de Zandschulp - tombeur de "Rafa" en simple plus tôt dans la journée - a battu le N.3 mondial Carlos Alcaraz et Marcel Granollers 7-6 (7/4), 7-6 (7/3) pour mettre un terme à la carrière professionnelle du double champion olympique majorquin de 38 ans, lauréat de 22 titres du Grand Chelem et de quatre Coupes Davis avec l'Espagne.

Deuxième membre du "Big 3" à prendre sa retraite

Après Roger Federer en 2022, le gaucher de Manacor est le deuxième membre du "Big 3" du tennis à ranger ses raquettes pour de bon, le Serbe Novak Djokovic étant le seul à jouer encore. Dans le premier simple de la journée, Nadal s'était incliné 6-4, 6-4 contre van de Zandschulp, 80e joueur mondial qui n'avait jamais réussi à vaincre l'Espagnol lors de leurs deux seules confrontations en 2022.

Alcaraz a ensuite remis son équipe et les Pays-Bas à égalité (1-1) en gagnant 7-6 (7/0), 6-3 son duel contre le N.1 néerlandais Tallon Griekspoor (40e). Âprement disputé, le double décisif a été fatal à l'Espagne, en quête d'un septième titre en Coupe Davis. Grâce à leur victoire, les Pays-Bas atteignent la deuxième demi-finale de leur histoire dans la compétition, après celle de 2001.