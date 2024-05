Tennis : après son élimination à Roland-Garros, quel avenir pour Rafael Nadal ?

Ces derniers mois, Rafael Nadal était entièrement tourné vers Roland-Garros. En quête de sensations et de repères après de longs mois d'absence, l'Espagnol de bientôt 38 ans, avait essayé de retrouver la compétition en participant aux tournois printaniers de Barcelone, Madrid et Rome avec l'objectif d'arriver en forme sur la terre battue parisienne. Malgré une semaine d'entrainement intensif face au gratin mondial, un coup droit lasso toujours aussi efficace et une belle mobilité, le Matador n'a pas été verni par le tirage au sort en raison de son classement ATP.

Opposé dès le premier tour au 4ᵉ joueur mondial Alexander Zverev, il n'a pas réussi à créer l'exploit malgré un public du Philippe-Chatrier acquis à sa cause. Après sa défaite en 3h05 de jeu (6-3, 7-6 (7/5), 6-3) se pose désormais la question de la suite de la carrière du Majorquin.

Les JO en ligne de mire

Salué par tout le court central après sa défaite, Rafael Nadal est resté plutôt évasif sur son avenir : "Il y a un fort pourcentage pour que je ne revienne pas jouer ici à Roland-Garros, mais je ne peux pas le dire à 100%. J’espère être de retour sur ce court pour les Jeux olympiques qui me motivent beaucoup", a-t-il assuré. Interrogé un peu plus tard en conférence de presse sur son programme pour les mois à venir, il a ensuite confirmé qu'une participation au tournoi de Wimbledon était peu probable et a réitéré son souhait de défendre les couleurs de l'Espagne cet été.

"Ça me semble compliqué. Je ne pense pas que ce soit judicieux de faire la transition sur gazon pour ensuite rebasculer sur la préparation des Jeux Olympiques sur terre battue. (...) Je dois me préparer, mettre de l'ordre dans mes idées et voir quel est le nouveau calendrier pour essayer d'être prêt pour les Jeux Olympiques. C'est mon objectif principal." Le message est lancé et il faut dire que le niveau de jeu de l'Espagnol s'est avéré particulièrement encourageant pour un joueur qui n'aura disputé qu'une dizaine de matchs depuis janvier 2023. Même si sa couverture de terrain et sa vivacité n'avait rien à voir avec le jeune Matador qui a dominé Roland-Garros pendant plus de quinze ans, il a montré qu'il avait retrouvé un niveau suffisant pour embêter le haut du panier.

Attendu potentiellement en simple et en double (avec Carlos Alcaraz ?) pour les JO de Paris, l'Espagnol est aussi annoncé comme présent dans la Team Europe de la prochaine Laver Cup prévu à Berlin du 20 au 22 septembre 2024. De quoi organiser des adieux comme pour son ancien adversaire et ami Roger Federer ? Une chose est sûre, son esprit est désormais tourné vers le rendez-vous estival olympique et son retour porte d'Auteuil dans deux mois pourrait en surprendre plus d'un. La suite dépendra de son corps. Si celui-ci le laisse enfin tranquille, peut-être reverra-t-on Rafa se lancer dans une dernière danse...