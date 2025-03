JO Paris 2024 : «C'était merveilleux», Rafael Nadal confie son émotion sur sa participation à la cérémonie d'ouverture

Dans un long entretien accordé à l'ancien tennisman américain Andy Roddick, la légende Rafael Nadal est revenue sur sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, pendant laquelle il a reçu la flamme des mains de Zinédine Zidane. Il a partagé son émotion et sa fierté d'y avoir pris part.

Son apparition sur la place du Trocadéro, aux côtés de Zinédine Zidane, avait marqué les fans de sport et au-delà. La légende du tennis Rafael Nadal, qui s'est retiré des courts fin 2024, a évoqué sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris l'été dernier, dans un podcast animé par l'ancien tennisman américain Andy Roddick.

La nuit tombée, et sous la forte pluie indissociable de la soirée, le mythique numéro 10 des Bleus avait remis la flamme olympique au multiple vainqueur de Roland-Garros, devant les spectateurs réunis sur la place du Trocadéro, au pied de la tour Eiffel.

Un moment iconique suivi par plus d'un milliard de téléspectateurs dans le monde. Rafael Nadal était ensuite monté à bord d'une embarcation pour transmettre la flamme à d'autres stars du sport comme Serena Williams ou Carl Lewis.

"J'ai commencé à pleurer"

Une expérience qui a largement marqué l'Espagnol, pour qui cette participation est une "reconnaissance qui signifie beaucoup". Au micro d'Andy Roddick, il a tenu à remercier "les organisateurs" de la cérémonie et le "peuple français".

"Recevoir la flamme de la part de Zinédine Zidane a été un des plus grands moments de ma carrière. Sentir l'amour des Français, surtout à Paris qui est une ville si importante pour moi, c’était merveilleux", a-t-il déclaré, en référence à ses 14 titres remportés à Roland-Garros.

Côté coulisses, Rafael Nadal a expliqué qu'il n'avait été informé de son rôle que "cinq minutes avant". Le temps d'ajouter que l'émotion l'avait gagné ce soir-là. "J'ai commencé à pleurer. Et je me suis dit qu’il fallait arrêter de pleurer et profiter du moment, qu’il fallait le vivre à fond. C’était incroyable", a-t-il confié.

Aux Jeux, il avait atteint le second tour, battu par Novak Djokovic, et avait partagé le double avec son compatriote Carlos Alcaraz, sans parvenir à remporter de médaille olympique.