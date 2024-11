Coupe Davis : première finale pour les Pays-Bas, vainqueurs de l'Allemagne

L'équipe des Pays-Bas a battu vendredi l'Allemagne 2-0 à Malaga pour s'offrir la première finale de son histoire en Coupe Davis, après avoir déjà vaincu l'Espagne et poussé la légende Rafael Nadal à la retraite plus tôt dans la semaine. Les Néerlandais joueront dimanche pour le sacre contre l'Italie, tenante du titre emmenée par le N.1 mondial Jannik Sinner, ou contre l'Australie, finaliste des deux dernières éditions. La demi-finale Australie-Italie est programmée samedi à partir de 13h00 (12h00 GMT).

L'Allemagne échoue dans sa quête d'atteindre sa première finale depuis 31 ans

Classé 40e joueur mondial, le N.1 néerlandais Tallon Griekspoor s'est imposé 6-7 (4/7), 7-5, 6-4 contre le chef de file allemand Jan-Lennard Struff (43e) pour offrir le deuxième point décisif à son équipe. Plus tôt dans la soirée, Botic van de Zandschulp (80e) était sorti vainqueur d'un match marathon de 2h40 contre Daniel Altmaier, finalement dominé 6-4, 6-7 (12/14), 6-3. Plus régulier que son adversaire et meilleur dans les nombreux duels de fond de court, le Néerlandais s'est montré fébrile au moment de conclure, ne parvenant à plier la partie qu'à sa dixième balle de match.

Les Pays-Bas avaient éliminé dans la nuit de mardi à mercredi l'Espagne du N.3 mondial Carlos Alcaraz, une défaite synonyme de fin de carrière pour la légende Rafael Nadal. Triple lauréate de la Coupe Davis (1988, 1989, 1993), l'Allemagne a échoué vendredi contre les Néerlandais dans sa quête d'atteindre sa première finale depuis 31 ans.