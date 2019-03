VIDÉO - Football : un fan de Birmingham City agresse le capitaine d'Aston Villa en plein match

VIDÉO

Le milieu de terrain d'Aston Villa Jack Grealish a été frappé par un supporter de Birmingham City dimanche, lors du derby entre les deux grands rivaux de la deuxième division anglaise.

Un coup de poing par derrière. Grealish se trouvait dans la surface de Birmingham quand un homme est entré sur le terrain pour lui asséner un coup de poing par derrière, après seulement dix minutes de jeu. Le capitaine d'Aston Villa s'est écroulé, alors que ses coéquipiers Glenn Whelan et Tammy Abraham se sont précipités à sa défense. Le milieu, furieux, a tout de même pu reprendre le match.

- "An absolute disgrace!" A fan has run onto the field and attacked Jack Grealish from behind. pic.twitter.com/PI1Wf3qXfP

L'homme placé en garde à vue. Le supporter a lui été ceinturé par un stadier puis escorté hors du stade par la police. "À la suite d'un incident survenu sur le terrain, incluant une agression d'un joueur d'Aston Villa, un homme a été arrêté et est en route pour une garde à vue", a tweeté la police des West Midlands, peu après l'incident.

ARREST: Following the incident on the pitch involving an attack on an Aston Villa player; a man has been arrested and en route to a custody block. Further details to follow. pic.twitter.com/fed9KrHBgl