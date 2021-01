Vendée Globe : à quelques heures de l’arrivée, la direction de la course sous pression

REPORTAGE

Les participants au Vendée Globe ont sans doute vécu leur dernière nuit complète en mer, dans la nuit de mardi à mercredi. Au dernier pointage, Charlie Dalin devance Boris Herrmann et Louis Burton, mais ils sont cinq dans un mouchoir de poche. Et franchir la ligne d’arrivée ne sera pas forcément synonyme de victoire finale, car certains bénéficient d’une compensation de temps pour avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier. Dans ce contexte de suspense historique, la direction de course se retrouve au centre de toutes les attentions.

Ils sont quatre à se relayer toutes les 8 heures dans une salle du PC Course, située à quelques mètres du ponton d’honneur qui accueillera bientôt les premiers arrivés. Tous sont concentrés pour répondre aux messages du large, rester attentifs aux derniers pointages des positions et répondre aux demandes de plus en plus pressantes sur les estimations d’arrivées.

"Il faut rester très concentré"

Le directeur de course, Jacques Caraës, embarquera mercredi en fin d’après-midi pour aller se poster sur la ligne d’arrivée, chrono en main. Un rôle primordial quand on sait que la victoire peut se jouer à quelques minutes près. "Il nous faut surtout prendre les temps avec la plus grande précision, puisqu’il y a en plus, cette fois-ci, quelque chose qui se rejoute et qui n’est pas habituel, c’est la compensation d’heures pour trois concurrents", rappelle-t-il. "Ces temps-là vont contrarier, forcément, en tout cas probablement, le podium réel. Donc il y a un petit calcul, une mise en place qui doit être très bien faite. C’est pour ça qu’il faut rester très concentré."

Une fois la ligne franchie, il faudra gérer l’entrée au port des voiliers. Et pour une question de marée, le chenal leur sera inaccessible entre 19h30 et 2 heures du matin. Décidément, sur cette fin de course, tout est affaire de patience.