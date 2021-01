EN DIRECT - Vendée Globe : suivez l'arrivée des premiers skippers

C'est le grand jour : les premiers skippers du Vendée Globe sont attendus mercredi dans le port vendéen, après 79 jours d'un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance intense, comme Charlie Dalin l'a raconté chaque semaine dans son carnet de bord sur Europe 1. Mais attention, le premier à franchir la ligne d'arrivée ne sera pas forcément le gagnant du Vendée Globe : des bonifications de temps ont en effet été accordés à trois marins pour leur déroutage en vue de porter secours à Kévin Escoffier fin novembre, ce qui pourrait chambouler le classement final. Alors que Charlie Dalin (Apivia) et Louis Burton (Bureau Vallée 2) sont au coude-à-coude depuis plusieurs jours, on vous fait vivre l'arrivée du Vendée Globe.

Les principales informations • Les premiers skippers sont attendus en début d'après-midi aux Sables-d'Olonne • On ne connaîtra le vainqueur que plusieurs heures après l'arrivée du premier • Le record d'Armel Le Cléac'h ne sera pas battu

L'ombre d'Escoffier sur le classement

L'assistance portée à Kévin Escoffier fin novembre pourrait considérablement affecter le classement final de ce Vendée Globe. Tout le monde se souvient des images du skipper de PRB secouru par Jean Le Cam le 30 novembre. Comme lui, Yannick Bestaven (Maître Coq IV) et Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) s'étaient déroutés pour aller porter secours à Kévin Escoffier. "Au regard du temps consacré au sauvetage et après évaluation de l'impact sur la course, le jury a attribué" des compensations aux trois skippers, qui seront appliquées au passage de la ligne d'arrivée, a fait savoir l'organisation. Voici le détail :

• 16h15 pour Jean Le Cam

• 10h15 pour Yannick Bestaven

• 6h pour Boris Herrmann

Concrètement, si Boris Herrmann arrive trois heures après Charlie Dalin aux Sables-d'Olonne, il sera classé devant lui. Et si Jean Le Cam arrive 7 heures après Boris Herrmann (et dix après le skipper d'Apivia), il passera automatiquement devant eux. Un beau casse-tête en perspective...

Dalin et Burton au coude-à-coude, pas de record

Qui arrivera le premier aux Sables-d'Olonne ? Qui remportera le 9e Vendée Globe ? Le suspense est total. Depuis le passage au large du Brésil, Charlie Dalin et Louis Burton jouent au chat et à la souris en tête, suivis de près par Thomas Ruyant (LinkedOut) et Boris Herrmann, qui se tiennent tous en quelques dizaines de milles. Mais Yannick Bestaven et ses dix heures de compensation sont en embuscade à quelque 200 milles (370 km).

Seule certitude : le record établi par Armel Le Cléac'h en 2017 sur Banque Populaire VIII en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, ne sera pas battu.

La course est loin d'être finie...

Mais la course est loin d'être finie pour une bonne dizaine de marins, encore loin de la ligne d'arrivée. Malgré sa remontée, Jérémie Beyou (Charal), contraint de retourner réparer son bateau aux Sables quelques jours après le départ, est encore à plus de 3.000 milles de l'arrivée. Quant au dernier de la flotte, Ari Huusela (Starck), il vient seulement de franchir le Cap Horn, à plus de 11.000 kilomètres de la Vendée...