«Une cérémonie avec beaucoup d'émotion», s'émeut Alain Giresse après les funérailles de Just Fontaine

Admirateurs anonymes, famille, amis et figures du football français ont rendu lundi un dernier hommage à Just Fontaine, attaquant de l'équipe de France resté célèbre pour son record de 13 buts en une Coupe du monde, décédé mercredi à 89 ans. Dans l'émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures), les Légendes du Sport se sont attristés de cette disparition. Présent sur place, Alain Giresse a décrit "une grande cérémonie avec beaucoup d'émotion". "C'est quelqu'un qui était apprécié de tout le monde, quelqu'un de bienveillant", s'est émeut l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

D'autres hommages ont également eu lieu au moment des funérailles. "À l'étranger comme sur tous les terrains de France, amateurs et professionnels, le football lui rend hommage", a ainsi déclaré Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de football (FFF), avant la cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Etienne. "Avec ce record inégalé et qui va le rester longtemps, a ajouté Philippe Diallo, il a traversé les époques et marqué des générations de joueurs". C'est lors du Mondial 1958 en Suède, que Fontaine marque ses 13 buts. Il formait avec Raymond Kopa et Roger Piantoni l'attaque de l'équipe de France, battue en demi-finale par le Brésil de Pelé (5-2).

"Nos premières idoles"

Plusieurs personnalités du monde du football étaient ainsi présentes lundi à Toulouse. À côté du président du Toulouse Football Club (TFC) Damien Comolli, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a rappelé les trois championnats gagnés en Champagne. "Si nous sommes là pour construire et développer ce club pour l'avenir, on n'oublie pas qu'on a la chance extraordinaire d'avoir une histoire que beaucoup nous envient, façonnée par des hommes et des joueurs exceptionnels comme Raymond Kopa et Just Fontaine"

Une disparition qui attriste ainsi les acteurs et les fans de football. Pour Jacques Vendroux, "Kopa, Fontaine, ce sont nos premières idoles." Ce dernier a tenu à délivrer une dernière anecdote dans l'émission Europe 1 Sport concernant Just Fontaine : "Le dernier match qu'il a vu à la télévision, c'est France-Uruguay en match féminin", a raconté ce dernier raconte après avoir eu la femme de l'ancien footballeur au téléphone.