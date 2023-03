Record avec les Bleus, entraîneur du PSG, les cinq moments forts de la carrière de Just Fontaine

Le football français pleure une de ses légendes. L'ancien avant-centre de l'équipe de Frances'en est allé à l'âge de 89 ans, dans la nuit de mardi à mercredi. Mondialement connu pour son célèbre record de 13 buts inscrits en une seule Coupe du monde, l'emblématique joueur du Stade de Reims a connu une carrière professionnelle tumultueuse marquée par des passages à vide mais aussi des moments de gloire.

Né au Maroc, "Justo" parvient à se faire un nom en France et rejoint le club de Nice en 1953. De ses débuts sous le maillot tricolore à ses moments de gloire sur la banc du Paris Saint-Germain, voici les cinq moments forts de la carrière de Just Fontaine.

13 buts dans un Mondial, un record

C'est à l'été 1956 que Just Fontaine quitte Nice pour rejoindre Reims, le meilleur club de France de l'époque. Ses performances lui permettent d'être sélectionné en équipe de France pour la Coupe du monde de 1958 en Suède. Une surprise pour le Rémois qui n'était même pas certain d'être sélectionné et qui ne comptait alors que cinq capes en cinq ans avec les Bleus avec à son actif un seul but marqué lors des 53 derniers mois.

Meilleur buteur de l'histoire d'une phase finale de Coupe du Monde avec 13 buts en 1958, s’est éteint cette nuit à 89 ans. C'est avec la plus grande émotion que la FFF adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches.https://t.co/ztITjXZyua — FFF (@FFF) March 1, 2023

Mais c'est la révélation. Il inscrit 13 buts lors de cette édition, un record absolu toujours en cours. Lors de cette même compétition, les Bleus terminent à la troisième place après avoir été éliminés en demi-finale par le Brésil d'un certain… Pelé. L'équipe de France parvient tout de même à monter sur le podium grâce à un Fontaine en état de grâce et auteur d'un fabuleux quadruplé face à l'Allemagne (6-3).

Blessures tragiques

Mais la belle histoire du jeune attaquant va rapidement tourner au cauchemar. De retour avec le Stade de Reims dans la peau du troisième au Ballon d'Or France Football en 1958 après ce Mondial réussi, le joueur de 24 ans est victime, deux ans plus tard, d'une fracture de la jambe. "Justo" parvient à revenir à son niveau mais quelques mois plus tard, l'attaquant de Reims subit une autre fracture de la jambe lors d'un match face à Limoges.

C'est la blessure de trop pour celui qui a inscrit 197 buts en 235 matches disputés dans le championnat de France. Alors âgé de 28 ans, "Justo" est contraint de prendre sa retraite de footballeur. Un crève-cœur pour Just Fontaine. "On parle beaucoup de mon record mais je l'aurais bien échangé contre cinq ou six ans de plus, car le foot était ma passion. J'étais au sommet, je gagnais beaucoup d'argent pour l'époque. Ce n'était pas les sommes actuelles, je gagnais cinq fois le SMIC, maintenant ce serait plutôt cent fois", avait-il expliqué en 2013.

Deux matches et puis s'en va

Débute alors une autre carrière pour le recordman de buts en une seule Coupe du monde. Just Fontaine se lance dans une carrière d'entraîneur et passe ses diplômes. Il sort même major de sa promo. C'est en 1967 qu'il prend les commandes de l’équipe de France. Mais l'aventure tourne court.

Après deux défaites pour ses deux premières rencontres officielles en amical (1-2 face à la Roumanie et 2-4 face à l'URSS), l'ancien attaquant du Stade de Reims est démis de ses fonctions et reste à ce jour le sélectionneur le plus éphémère du football français.

Réussite au PSG

L'emblématique attaquant parvient toutefois à rebondir puisque il est appelé par Daniel Hechter, alors président du Paris Saint-Germain, un petit club de deuxième division à l'époque. Just Fontaine y est intronisé comme directeur technique mais il prend en réalité la fonction d'entraîneur et construit une équipe compétitive.

Une pensée pour Just Fontaine.



C’est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu’il avait mené à la première division il y a 50 ans. pic.twitter.com/XZzDjTsi1P — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 1, 2023

C'est ainsi qu'il réussit l'exploit de faire monter le PSG en 1ère division en juin 1974 après un match d'anthologie face à Valenciennes. Porté en triomphe par les supporteurs, le natif de Marrakech fait un malaise cardiaque, heureusement sans conséquences, à l'occasion des scènes de liesse qui suivent cette montée. Des moments forts et légendaires gravés à jamais dans les mémoires des fans du club.

De retour au Maroc

Just Fontaine décide de revenir sur sa terre natale en fin de carrière. Il est alors nommé technicien de l'équipe nationale du Maroc. Auréolé de son expérience avec le Paris Saint-Germain, l'ancien footballeur permet aux Lions de l'Atlas de terminer à la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 1980.

La boucle est bouclée pour celui qui reste et restera dans l'histoire du football. Il revient en France en 1981 et se retire totalement du monde du football.