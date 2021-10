"Un défi personnel" : greffé des poumons, Alexandre Allain va courir le marathon de Paris

TÉMOIGNAGE

Plus de deux ans après sa dernière édition, annulé à deux reprises à cause de l'épidémie de coronavirus, le marathon de Paris fait son grand retour. Entre 30.000 et 35.000 participants sont attendus. Et comme à chaque édition, la course sera le théâtre de belles histoires et de défis personnels impressionnants, comme celui d'Alexandre Allain. Atteint de mucoviscidose, le jeune homme a subi une greffe des deux poumons et s’apprête à participer à son premier marathon. Une histoire qu'il raconte dans un livre publié le mois dernier : Un souffle d'espoir.

"J'ai 25 ans. Deux ans après ma naissance, les médecins annoncent à mes parents que je suis atteint de la mucoviscidose", explique Alexandre Allain. Touchée par cette maladie génétique incurable, il bénéficie d'une double greffe des poumons en 2017. Homme de défi et déjà auteur d'une traversée de l'Atlantique à la voile après son opération, il s'attaque cette fois au marathon.

"Je veux faire passer des messages d'espoir"

"C'est un défi personnel, mais en même temps, c'est une aventure collective et je veux faire passer des messages d'espoir sur ce marathon et sensibiliser au don d'organes", explique-t-il sur Europe 1, réfutant toute prise de risque. "Non, ce n'est pas inconscient", assure-t-il, "le sport est encouragé après la greffe". Bien sûr, reconnaît-il, "préparer un marathon, c'est peut-être pousser à l'extrême le sport. Mais j'ai pris 10% de capacité respiratoire depuis que je prépare le marathon, et je ne m'attends pas à avoir mal aux poumons. Je n'ai jamais eu mal aux poumons depuis que je suis greffé." Et de conclure : "Ces poumons là, ils fonctionnent très bien avec moi et je vais les emmener jusque sur la ligne d'arrivée".

Alexandre Allain espère terminer l'épreuve en environ 4h30. Et dans la masse des concurrents au départ, il y aura son chirurgien, celui qui l'a opéré et qui participe lui aussi à son premier marathon.