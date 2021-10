Un "Boxing Day" en Ligue 1 est "une bonne chose" à tester, pour Olivier Létang (Lille)

INTERVIEW

La Ligue 1, so british. Des matches de championnat de France vont être disputés durant les vacances de Noël 2022, après la fin de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). C'est ce qu'a décidé la Ligue de football professionnel, mercredi 13 octobre, pour la saison 2022-2023, sur le modèle de ce qui se pratique habituellement en Angleterre, avec de nombreux matches de Premier League le 26 décembre (le fameux "Boxing Day") et dans les jours suivants. Pour Olivier Létang, président de Lille et invité d'Europe 1 avant le match de Ligue des champions face à Séville, mercredi soir, ce choix a du sens.

Lille-Séville en direct sur Europe 1 mercredi soir Pour la réception de Séville par les Dogues, mercredi soir (20h45), Europe 1 est en émission spéciale. Lionel Rosso et ses chroniqueurs décortiquent l'actualité de la compétition, éclairent les débats tactiques et décryptent les enjeux de la compétition de 20h à 23h30. >> Retrouvez le direct vidéo d'Europe 1 ici

Plus de monde dans les stades ?

Pour le dirigeant, ancien du PSG et de Rennes, il y a deux choses à prendre en compte dans le fait d'organiser des rencontres le 28 décembre et le 1er janvier, comme l'a instauré la LFP en 2022-2023. "Il y a d'abord le fait de mettre des matches à des périodes où, effectivement, les gens sont en vacances ou sont peut-être un peu plus tranquilles, on aura donc, peut-être, plus de monde dans les stades", escompte Olivier Létang, qui déplore une période compliquée pour les finances des clubs professionnels.

>> INFO EUROPE 1 - L'offre Free Ligue 1 sera gratuite pour le classico OM-PSG

Deuxièmement, il est nécessaire de se pencher sur "le nombre de matches qui est de plus en plus important" chaque saison. "On est en train de presser les joueurs et certains jouent tellement de matches, pour ceux qui jouent dans leur club, les compétitions internationales de clubs et avec leur équipe nationale. Je pense qu'on est arrivé à la limite. Il faut qu'on fasse attention par rapport à la qualité du spectacle, premièrement. Deuxièmement, à la santé des joueurs, en n'ayant pas trop de rencontres de compétition", met en garde le président du club.

"On ne rajoute pas des matches"

Le "Boxing Day" va-t-il renforcer cette impression de saison interminable ? "On vient remplacer d'autres rencontres, donc on ne rajoute pas des matches", rassure Olivier Létang, selon qui ce système "est une bonne chose". "Du côté de l'Angleterre, ça se passe bien. Les Allemands ont un modèle qui est totalement différent avec une longue trêve en hiver. Il faut le tester pour regarder comment nos supporters réagissent par rapport à ça et regarder si ça permet de créer de l'intérêt", avance Olivier Létang.